23 de julho de 2026
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POLÍCIA MILITAR

Mulher golpista é presa após trocar agresões com o marido

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Os PMs verificaram um mandado de prisão em aberto contra a mulher
Os PMs verificaram um mandado de prisão em aberto contra a mulher

Uma mulher procurada pela Justiça pelo crime de estelionato foi capturada por policiais militares em Várzea Paulista durante o atendimento de uma ocorrência de violência doméstica.

Os PMs foram acionados e, ao chegarem ao local, encontraram a mulher e o marido com escoriações decorrentes de agressões mútuas. No interior da residência, os policiais também constataram diversos objetos quebrados, arremessados durante a discussão.

Ao consultarem os dados do casal, os agentes verificaram que havia um mandado de prisão em aberto contra a mulher, por aplicar golpes.

Os dois foram encaminhados à delegacia, onde a ordem judicial foi cumprida. A mulher permaneceu à disposição da Justiça, enquanto o marido foi ouvido e liberado.

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