23 de julho de 2026
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CAPTURADA

PM prende mulher mentirosa procurada pela Justiça

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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A mulher foi capturada pelos policiais militares
A mulher foi capturada pelos policiais militares

Uma mulher procurada pela Justiça pelo crime de denúncia caluniosa foi capturada pela Polícia Militar na tarde desta quarta-feira (22), no bairro Quilombo, em Itupeva.

Os policiais militares tinham informações sobre o paradeiro da mulher e se dirigiram até um imóvel localizado na Estrada do Monte Serrat.

No local, a mulher foi localizada e, após consulta aos seus dados pessoais, os agentes confirmaram a existência de um mandado de prisão em aberto.

Ela foi conduzida à delegacia, onde a ordem judicial foi formalmente cumprida, permanecendo à disposição da Justiça.

O CRIME

A denunciação caluniosa é um crime que ocorre quando alguém acusa falsamente outra pessoa de um crime, sabendo que ela é inocente, provocando a abertura de investigação policial ou processo judicial.

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