Uma mulher procurada pela Justiça pelo crime de denúncia caluniosa foi capturada pela Polícia Militar na tarde desta quarta-feira (22), no bairro Quilombo, em Itupeva.
Os policiais militares tinham informações sobre o paradeiro da mulher e se dirigiram até um imóvel localizado na Estrada do Monte Serrat.
No local, a mulher foi localizada e, após consulta aos seus dados pessoais, os agentes confirmaram a existência de um mandado de prisão em aberto.
Ela foi conduzida à delegacia, onde a ordem judicial foi formalmente cumprida, permanecendo à disposição da Justiça.
O CRIME
A denunciação caluniosa é um crime que ocorre quando alguém acusa falsamente outra pessoa de um crime, sabendo que ela é inocente, provocando a abertura de investigação policial ou processo judicial.