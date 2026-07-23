Uma mulher procurada pela Justiça pelo crime de denúncia caluniosa foi capturada pela Polícia Militar na tarde desta quarta-feira (22), no bairro Quilombo, em Itupeva.

Os policiais militares tinham informações sobre o paradeiro da mulher e se dirigiram até um imóvel localizado na Estrada do Monte Serrat.

No local, a mulher foi localizada e, após consulta aos seus dados pessoais, os agentes confirmaram a existência de um mandado de prisão em aberto.