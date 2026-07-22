O Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD), da Polícia Civil de São Paulo, expediu mais de 3,2 milhões de Carteiras de Identidade Nacional (CINs) no primeiro semestre de 2026, o que representa um crescimento de 41% em comparação com o mesmo período do ano passado, quando foram emitidos 1,9 milhão de documentos.

Para ampliar a segurança e a praticidade para o cidadão, a atual versão da identidade conta com QR Code para validação das informações, campo para indicação de sexo, prazo de validade, opção de registro como doador de órgãos e tecidos e a zona de leitura mecânica, utilizada para identificação em aeroportos e que permite o uso da CIN como documento de viagem nos países do Mercosul.

A nova versão foi instituída em fevereiro de 2022 e é emitida pelo instituto de identificação desde janeiro de 2024.

Como emitir