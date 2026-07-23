O pré-candidato a deputado estadual, Faouaz Taha, tem ampliado sua agenda de visitas e encontros com moradores de Jundiaí e cidades da região, reforçando uma proposta de construir seu projeto político a partir da escuta da população. Com o lema “Aqui tem que ser prioridade”, o vereador está disposto a defender que nossa Região precisa de um representante local que compreenda nossas necessidades.

Nas últimas semanas, Faouaz esteve em diferentes bairros de Jundiaí, entre eles a Vila Rami, onde participou de reuniões com moradores para conversar sobre as principais demandas da comunidade. Temas como mobilidade, saúde, educação, segurança e infraestrutura estiveram entre os assuntos debatidos durante os encontros.

Além de Jundiaí, o pré-candidato também realizou reuniões em Louveira, dando continuidade à agenda regional. A proposta é percorrer bairros e municípios para ouvir a população e reunir as principais demandas que deverão nortear sua atuação.