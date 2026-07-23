A participação da população nas decisões do poder público foi o principal tema da entrevista concedida pela ex-prefeita de Francisco Morato, Renata Sene (Republicanos), ao jornalista Itamar Gonçalves, no programa Bastidores da Política, da Rádio Difusora e Jornal de Jundiaí. Pré-candidata a deputada estadual, ela afirmou que a experiência à frente do município demonstrou que ouvir os moradores antes de definir investimentos e prioridades produz políticas públicas mais eficientes e resultados duradouros.

Segundo Renata, um dos primeiros atos após assumir a Prefeitura foi voltar às ruas para ouvir a população e construir, de forma participativa, o planejamento da cidade. "Quando a gente ganha a eleição, a primeira coisa que eu faço é voltar às ruas e perguntar para as pessoas como a gente deveria começar", afirmou. O processo resultou na elaboração do primeiro Plano Plurianual (PPA) participativo da história de Francisco Morato.

Para ampliar a participação, a administração realizou audiências públicas à noite e aos fins de semana, utilizou escolas como locais de encontro, divulgou as reuniões por meio dos cadernos dos alunos e implantou pontos de internet gratuita em praças para facilitar o acesso da população às informações da Prefeitura.