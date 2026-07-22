A Guarda Municipal prendeu três suspeitos de furtar um supermercado na Vila Hortolândia, em Jundiaí, na manhã desta quarta-feira (22).

A GM recebeu uma denúncia anônima sobre movimentação suspeita no prédio e enviou uma equipe da Divisão de Operações com Cães para averiguação.

Ao chegarem ao local, os GMs Júlio, Gonçalo e Willians encontraram três homens no interior do imóvel, com fios de cobre já cortados e separados para serem levados.