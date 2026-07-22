22 de julho de 2026
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FLAGRANTE

Três são presos furtando supermercado na Vila Hortolândia

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Todos tiveram a prisão em flagrante ratificada
Todos tiveram a prisão em flagrante ratificada

A Guarda Municipal prendeu três suspeitos de furtar um supermercado na Vila Hortolândia, em Jundiaí, na manhã desta quarta-feira (22).

A GM recebeu uma denúncia anônima sobre movimentação suspeita no prédio e enviou uma equipe da Divisão de Operações com Cães para averiguação.

Ao chegarem ao local, os GMs Júlio, Gonçalo e Willians encontraram três homens no interior do imóvel, com fios de cobre já cortados e separados para serem levados.

Os suspeitos, que são moradores de rua, foram conduzidos à Central de Flagrantes, onde tiveram a prisão em flagrante ratificada pelo crime de furto qualificado.

A ocorrência foi supervisionada pelo subinspetor Cristiano.

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