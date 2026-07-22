22 de julho de 2026
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ALVO FÁCIL

Antigo Vencedor vira alvo diário de bandidos e quatro são presos

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Os PMs encontraram uma quantidade de fios já separados para serem levados
Os PMs encontraram uma quantidade de fios já separados para serem levados

O prédio do antigo atacadista Vencedor, no bairro Ponte São João, em Jundiaí, voltou a ser alvo de criminosos na madrugada desta quarta-feira (22). Quatro homens foram presos em flagrante pela Polícia Militar, suspeitos de invadir o imóvel para furtar fios de cobre.

A PM foi acionada após denúncia de movimentação suspeita no prédio, que está desativado há mais de um mês. O local tem sido constantemente invadido por criminosos desde o encerramento das atividades, principalmente para o furto de cabos de cobre.

Equipes policiais se deslocaram até o endereço e realizaram um cerco. Ao perceberem a presença das viaturas, quatro suspeitos que estavam no estacionamento tentaram fugir, mas foram alcançados e detidos.

Com o grupo, os policiais encontraram uma quantidade de fios já cortados e separados para serem levados.

Os quatro homens foram encaminhados ao Plantão Policial, onde tiveram a prisão em flagrante ratificada pelo crime de furto qualificado.

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