22 de julho de 2026
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DÍVIDA ALTA

Pai devedor de mais de R$ 100 mil de pensão é preso em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Ele foi conduzido ao DP, onde permaneceu preso à disposição da Justiça
Ele foi conduzido ao DP, onde permaneceu preso à disposição da Justiça

Um homem procurado pela Justiça por uma dívida superior a R$ 100 mil em pensão alimentícia foi preso na manhã desta quarta-feira (22), na rodovia dos Bandeirantes, nas proximidades do Centro de Detenção Provisória (CDP), em Jundiaí. A prisão foi realizada por guardas municipais de Apoio Tático.

Após receberem informações de que o procurado estaria transitando pela avenida Jundiaí, no sentido da rodovia dos Bandeirantes, os GMs Zarantonello, F. Santos e Fialho iniciaram diligências e localizaram o suspeito.

Durante a abordagem, os agentes consultaram os antecedentes do homem, que é economista, e constataram a existência de um mandado de prisão expedido em razão de uma dívida de R$ 102 mil em pensão alimentícia ao filho.

Ele foi conduzido à Central de Flagrantes, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

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