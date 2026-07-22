Um homem procurado pela Justiça por uma dívida superior a R$ 100 mil em pensão alimentícia foi preso na manhã desta quarta-feira (22), na rodovia dos Bandeirantes, nas proximidades do Centro de Detenção Provisória (CDP), em Jundiaí. A prisão foi realizada por guardas municipais de Apoio Tático.

Após receberem informações de que o procurado estaria transitando pela avenida Jundiaí, no sentido da rodovia dos Bandeirantes, os GMs Zarantonello, F. Santos e Fialho iniciaram diligências e localizaram o suspeito.

Durante a abordagem, os agentes consultaram os antecedentes do homem, que é economista, e constataram a existência de um mandado de prisão expedido em razão de uma dívida de R$ 102 mil em pensão alimentícia ao filho.