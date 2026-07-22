O Estado de São Paulo já confirmou 13 casos de sarampo neste ano até o momento, a maioria em bebês, na Capital e Região Metropolitana de São Paulo. Embora Jundiaí não registre casos da doença desde 2019, manter a vacinação em dia é fundamental para preservar a proteção coletiva e evitar a reintrodução do vírus.

E a vacinação continua sendo a principal forma de prevenção contra a doença de alta transmissibilidade. Em Jundiaí, a Secretaria de Promoção da Saúde orienta a população a manter a carteira de vacinação atualizada e reforça que a vacina tríplice viral está disponível gratuitamente em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Clínicas da Família do município.

O sarampo é uma doença viral transmitida pelo ar, por meio da tosse, do espirro, da fala ou da respiração de uma pessoa infectada. Os principais sintomas são febre alta, tosse, coriza, olhos avermelhados e manchas vermelhas pelo corpo. Em alguns casos, a doença pode evoluir para complicações graves, como pneumonia, encefalite e outras infecções, principalmente em crianças pequenas, idosos e pessoas com baixa imunidade.