Desde que a imagem de Nossa Senhora Aparecida foi encontrada, por três pescadores, nas águas do rio Paraíba do Sul, a manifestação da presença de Deus, se fez presente em todos nós, na devoção à “Mãe Negra”. Os milagres aconteciam e se sucediam. Desde então, romeiros de todo o Brasil buscam as bênçãos da Santa.

Nesta cidade, um grupo de ciclistas, os Originais da Bike, faz um trajeto de 230 km, percorridos entre desafios, superação e muita gratidão até chegar ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Estes peregrinos ciclistas fizeram a nossa região tornar-se um caminho de fé. No dizer dos tradicionais ciclistas Thiago Cavages, Jose Olympio Pereira, Ivo Françoso, Luciano Pereira, Fabio Fontebasso, Uilson Pereira, Ralph Gandara e Daniel Alvarenga, a bicicleta é um meio de desafio a todos que professam a santa romaria.

Desta vez este grupo, turma de grandes e solidários amigos, percorreram 280 km, por caminhos de estradas rurais e trilhas específicas para bicicletas, oferecendo diferentes níveis de desafio e paisagens. Jovens peregrinos que se confundem à Romaria, e contam a sua história no chão batido da estrada, passada de geração à geração. Com sua grande companheira, a bike, pedalaram por entre caminhos, trilhas, trechos da serra da Mantiqueira, bucólicos e lugares encantados pela natureza, sempre mandando mensagens de fé e na certeza da companhia de Nossa Senhora. Olha a sagrada capela Bom Jesus, a beleza das curvas do rio Sapucaí Mirim, a imponente Pedra do Baú, a encantadora criação de trutas, as subidas até o cume dos picos, muita neblina e o frio gostoso de nosso inverno. Deslumbrantes amanhecer e encantadores entardecer.

À noite, um céu jamais visto, pontilhados de brilhantes estrelas e uma lua por inteiro, iluminando toda natureza. Paisagens exuberantes que encantam os olhos e acalmam a alma. A beleza da natureza lembra a cada instante da grandeza da criação e do privilégio de se viver momentos tão especiais. Cada pedalada teve um significado especial, mostrando que, com determinação e confiança na Santa, somos capazes de vencer qualquer obstáculo. Como cantou Zé Ramalho: é preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Estes ciclistas enfrentam qualquer desafio, para sentir o bálsamo e o prazer da luz deste caminho santo, que leva ao coração, a nossa maior fé. Momento de união e solidariedade. Forma e expressão de fé em Nossa senhora Aparecida. Buscam, ajoelhados, a bênção de nossa santa Mãe Negra. Temos que cumprir esta estrada, porque esta estrada somos nós em vida. Neste caminho da fé, os peregrinos se irmanam, como numa romaria, na força do afeto e do amor, mãos dadas, em poder agradecer, numa só prece, toda a graça divina. No dizer de Daniel Alvarenga foi um momento de agradecer pelas bênçãos recebidas, renovar a esperança e entregar nas mãos de Nossa Senhora os nossos sonhos, nossas famílias e nossos caminhos. Ó incomparável santa Aparecida, lançai sobre nós um olhar favorável para que sejamos sempre socorridos por vós.

Guaraci Alvarenga é advogado