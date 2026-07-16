16 de julho de 2026
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PM silencia motoqueiro que vinha infernizando bairros de Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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A motocicleta foi apreendida e recolhida ao pátio
A motocicleta foi apreendida e recolhida ao pátio

Um homem com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) cassada, usando uma moto de alta cilindrada para fazer barulhos com aceleração e estouro de escapamento, 'infernizando' a vida de moradores de vários bairros de Jundiaí, teve a moto apreendida por policiais militares da 1ª Cia do 49° Batalhão, nesta quarta-feira (15).

A apreensão foi feita por PMs do Rádio Patrulhamento com Motos (RPM), durante ação de fiscalização. De acordo com a Corporação, a moto já era alvo de constantes reclamações por causa do barulho provocativo.

A moto também estava sem placa e sem espelho retrovisor.

Diante das irregularidades constatadas, foram lavrados os autos de infração cabíveis e a motocicleta foi recolhida ao pátio como medida administrativa prevista na legislação de trânsito.

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