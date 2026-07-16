Um homem com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) cassada, usando uma moto de alta cilindrada para fazer barulhos com aceleração e estouro de escapamento, 'infernizando' a vida de moradores de vários bairros de Jundiaí, teve a moto apreendida por policiais militares da 1ª Cia do 49° Batalhão, nesta quarta-feira (15).

A apreensão foi feita por PMs do Rádio Patrulhamento com Motos (RPM), durante ação de fiscalização. De acordo com a Corporação, a moto já era alvo de constantes reclamações por causa do barulho provocativo.

A moto também estava sem placa e sem espelho retrovisor.