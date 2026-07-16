O Ministério Público (MP), que anteriormente havia se manifestado contrário ao pedido de dispensa da fiança, desta vez opinou favoravelmente ao pedido de segredo de Justiça, ao menos nesta primeira fase investigativa. Agora, caberá ao Judiciário decidir sobre a solicitação.

O empresário de 44 anos que responde por homicídio culposo na direção de veículo automotor, em razão do acidente que matou uma mulher de 34 anos, na avenida 9 de Julho, em Jundiaí, no dia 29 de junho, solicitou à Justiça que o processo passe a tramitar em segredo de Justiça. A defesa alega que a ampla exposição do caso na mídia vem causando consequências a pessoas envolvidas indiretamente.

O pagamento da fiança de R$ 50 mil, que inicialmente deveria ter sido efetuado até dia 10, com prazo estendido até esta quarta-feira (15), não foi realizado. Consultado pela reportagem, um advogado criminalista explicou que até que a Justiça expeça seu mandado de prisão, pode demorar alguns dias. Enquanto isso, a defesa ainda pode recorrer a uma instância superior para tentar evitar a prisão ou mesmo ainda suspender a exigência do pagamento da fiança..

Entenda o caso

Além da vítima fatal, outras três pessoas, uma mulher de 32, um homem de 46 e o motorista do veículo, de 49, ficaram feridas. O condutor foi preso em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo automotor, embriaguez ao volante e lesão corporal.

Segundo o colega do condutor, eles estavam em um bar, onde ingeriram bebida alcoólica. Ao saírem, convidaram as duas mulheres para embarcarem no carro para um passeio. Minutos depois, eles se acidentaram apos o motorista perder o controle do carro.