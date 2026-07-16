Revoltado com o fato de que ficaria sem internet, um morador do bairro Jardim do Lago, em Jundiaí, decidiu pegar um revólver calibre 38 para ameaçar de morte funcionários de uma empresa de telecomunicações, que estavam em sua residência para cortar o serviço. A Polícia Militar foi acionada e ele foi preso.

Segundo a PM, dois funcionários da empresa se preparavam para realizar o desligamento do equipamento quando o morador se armou e passou a fazer ameaças.

As vítimas acionaram a PM, que enviou ao local uma equipe da 1ª Cia do 49º Batalhão.