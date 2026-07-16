Várzea Paulista é a segunda cidade mais bem administrada do Estado de São Paulo, de acordo com o Índice de Governança Municipal (IGM-CFA), elaborado pelo Conselho Federal de Administração (CFA). O levantamento considera indicadores de 2025 e posiciona o município entre os destaques do Grupo 07, composto por cidades com mais de 100 mil habitantes e PIB per capita de até R$ 35.934,57.
O levantamento é uma das principais ferramentas de avaliação da gestão pública no país e analisa indicadores relacionados à educação, saúde, segurança, meio ambiente, finanças e desenvolvimento socioeconômico, medindo a capacidade dos municípios de transformar recursos públicos em resultados para a população.
O resultado reforça Várzea Paulista entre as referências em gestão pública no Estado de São Paulo e reconhece o trabalho desenvolvido pela administração municipal na aplicação de políticas públicas e na gestão dos recursos públicos.
Para o prefeito Professor Rodolfo Braga, o resultado demonstra que planejamento, responsabilidade e compromisso com as pessoas seguem sendo os pilares da gestão.
“Recebemos esse reconhecimento com muita alegria, mas principalmente com a certeza de que estamos no caminho certo. Esse resultado não pertence apenas à administração municipal, mas a todos os servidores e à população que acreditou em um projeto sério, que trabalha com planejamento e responsabilidade para melhorar a vida das pessoas”, destacou.
O vice-prefeito João Paulo destacou que a conquista tem um significado especial, já que os dados avaliados pelo levantamento são referentes ao ano de 2025, período em que ele ocupava o cargo de secretário municipal de Governo e Administração e acompanhava de perto as principais ações estratégicas da Prefeitura.
“Esse reconhecimento é resultado de um trabalho coletivo. Em 2025, quando os dados deste levantamento foram construídos, eu estava à frente da Secretaria de Governo e Administração, acompanhando de perto os projetos, investimentos e políticas públicas que ajudaram a transformar a realidade da nossa cidade. Por isso, quero agradecer ao prefeito Rodolfo e a toda a equipe da administração municipal, especialmente nossos secretários, gestores e servidores, que se dedicam diariamente para construir uma Várzea Paulista cada vez melhor. Quando há planejamento, responsabilidade e compromisso com a população, os resultados aparecem”, afirmou.
Entre os indicadores que contribuíram para o resultado, Várzea Paulista alcançou notas de destaque em áreas estratégicas. O município obteve nota 9,10 em Educação, 8,54 em Meio Ambiente, 10 em Vulnerabilidade Social e 8 em Segurança, demonstrando equilíbrio entre desenvolvimento, responsabilidade administrativa e investimentos em políticas públicas.