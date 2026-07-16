Várzea Paulista é a segunda cidade mais bem administrada do Estado de São Paulo, de acordo com o Índice de Governança Municipal (IGM-CFA), elaborado pelo Conselho Federal de Administração (CFA). O levantamento considera indicadores de 2025 e posiciona o município entre os destaques do Grupo 07, composto por cidades com mais de 100 mil habitantes e PIB per capita de até R$ 35.934,57.

O levantamento é uma das principais ferramentas de avaliação da gestão pública no país e analisa indicadores relacionados à educação, saúde, segurança, meio ambiente, finanças e desenvolvimento socioeconômico, medindo a capacidade dos municípios de transformar recursos públicos em resultados para a população.

O resultado reforça Várzea Paulista entre as referências em gestão pública no Estado de São Paulo e reconhece o trabalho desenvolvido pela administração municipal na aplicação de políticas públicas e na gestão dos recursos públicos.