Guardas municipais da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) de Itatiba prenderam, no final da tarde desta segunda-feira (6), em Atibaia, dois suspeitos de envolvimento em um roubo a residência ocorrido horas antes em Vargem Grande do Sul. Um deles permaneceu preso.

Os guardas Zarantonello, Marco Aurélio e Da Costa receberam a informação de que logo após o roubo os criminosos fugiam pela rodovia Dom Pedro I, no sentido Itatiba.

Durante as buscas, a equipe localizou o veículo utilizado pelos suspeitos parado na praça de pedágio de Atibaia. Segundo a Guarda Municipal, um dos detidos confessou participação no crime. O carro em que eles estavam também era produto de crime.