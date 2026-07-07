Guardas municipais da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) de Itatiba prenderam, no final da tarde desta segunda-feira (6), em Atibaia, dois suspeitos de envolvimento em um roubo a residência ocorrido horas antes em Vargem Grande do Sul. Um deles permaneceu preso.
Os guardas Zarantonello, Marco Aurélio e Da Costa receberam a informação de que logo após o roubo os criminosos fugiam pela rodovia Dom Pedro I, no sentido Itatiba.
Durante as buscas, a equipe localizou o veículo utilizado pelos suspeitos parado na praça de pedágio de Atibaia. Segundo a Guarda Municipal, um dos detidos confessou participação no crime. O carro em que eles estavam também era produto de crime.
De acordo com a apuração, três criminosos invadiram a residência, renderam a família e pretendiam praticar o roubo. No entanto, vizinhos perceberam a movimentação e começaram a gritar, fazendo com que o grupo fugisse levando apenas um aparelho celular.
Os dois suspeitos foram encaminhados à delegacia, onde permaneceram à disposição da Justiça. O terceiro envolvido segue sendo procurado.