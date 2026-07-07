07 de julho de 2026
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ROUBO A RESIDÊNCIA

Suspeitos de assalto em Vargem Grande são presos na região

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Os GMs interceptaram os suspeitos na praça do pedágio
Os GMs interceptaram os suspeitos na praça do pedágio

Guardas municipais da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) de Itatiba prenderam, no final da tarde desta segunda-feira (6), em Atibaia, dois suspeitos de envolvimento em um roubo a residência ocorrido horas antes em Vargem Grande do Sul. Um deles permaneceu preso.

Os guardas Zarantonello, Marco Aurélio e Da Costa receberam a informação de que logo após o roubo os criminosos fugiam pela rodovia Dom Pedro I, no sentido Itatiba.

Durante as buscas, a equipe localizou o veículo utilizado pelos suspeitos parado na praça de pedágio de Atibaia. Segundo a Guarda Municipal, um dos detidos confessou participação no crime. O carro em que eles estavam também era produto de crime.

De acordo com a apuração, três criminosos invadiram a residência, renderam a família e pretendiam praticar o roubo. No entanto, vizinhos perceberam a movimentação e começaram a gritar, fazendo com que o grupo fugisse levando apenas um aparelho celular.

Os dois suspeitos foram encaminhados à delegacia, onde permaneceram à disposição da Justiça. O terceiro envolvido segue sendo procurado.

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