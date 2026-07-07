A CPFL Piratininga registrou crescimento nas ocorrências de interrupções de energia causadas por pipas na área de concessão das 27 cidades atendidas pela distribuidora. De janeiro a maio deste ano, foram 881 ocorrências, contra 755 no mesmo período de 2025 — aumento de 16,69%. Em Jundiaí, os casos passaram de 32 para 41, alta de 28%. Itupeva também registrou aumento expressivo, passando de 7 casos em 2025 para 12 em 2026, alta de 71,4%. Já Vinhedo apresentou queda, passando de 5 casos em 2025 para 2 em 2026, redução de 60%.

Segundo Raphael Campos, gerente de Saúde e Segurança da CPFL Energia, soltar pipas é uma brincadeira tradicional e saudável, mas quando feita perto da rede elétrica ou com o uso de cerol, torna-se um risco grave. “Nosso objetivo é conscientizar a população para que a diversão não se transforme em acidente ou em falta de energia para milhares de pessoas”, reforça.

Risco elétrico e proibição legal

O contato de pipas com a rede elétrica, especialmente quando é feito o uso de linha chilena ou linha revestida com cerol, pode provocar curtos-circuitos, desligamentos em larga escala e risco à segurança de quem estiver nas proximidades. A linha abrasiva também representa perigo direto a pedestres, ciclistas e motociclistas.