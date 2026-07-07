Um 'ladrão cliente', que desde que deixou a cadeia, há um mês, vem furtando uma mesma loja de conveniências na rua Anchieta, em Jundiaí, foi preso em flagrante na noite desta segunda-feira (6), suspeito mais uma vez de furtar o mesmo local. A prisão foi feita por policiais militares da 1ª Cia do 11° Batalhão.

Policiais militares da 1ª Companhia do 11º Batalhão faziam patrulhamento quando foram abordados por um motociclista, segurança da loja, que informou que o comércio havia acabado de ser alvo de furto.

Com as características do bandido, os policiais iniciaram buscas e localizaram um suspeito nas proximidades.