Empreendedores de Várzea Paulista terão a oportunidade de esclarecer dúvidas e entender os impactos da Reforma Tributária em seus negócios durante a palestra gratuita “Reforma Tributária: O que muda para os seus negócios?”, promovida pelo Sebrae. O encontro será realizado no dia 30 de julho, às 19h, no Sebrae Aqui, localizado na rua João Póvoa, 97, Jardim do Lar, no prédio do Facilita.

A palestra tem como objetivo apresentar as principais mudanças promovidas pela Reforma Tributária e seus reflexos para os pequenos negócios, incentivando o planejamento e a adoção de estratégias que contribuam para a manutenção da competitividade das empresas.

Além da apresentação, os participantes conhecerão a consultoria oferecida pelo Sebrae, que auxilia empresários na compreensão das mudanças previstas pela Reforma Tributária do Consumo, na realização de diagnósticos e na elaboração de um plano de adequação tributária, fiscal, tecnológica e administrativa para o período de transição entre 2026 e 2032.