Reconhecido por sua forte capacidade de articulação política e trânsito entre diferentes setores, o pré-candidato a deputado federal Luiz Fernando Machado segue consolidando sua liderança na região. No último fim de semana, ele demonstrou força política ao participar do lançamento da pré-campanha do deputado André do Prado ao Senado, em São Paulo, além de manter sua forte base popular ao prestigiar festas comunitárias em Louveira e nos bairros Anhangabaú e Novo Horizonte, em Jundiaí. Nesta semana, o roteiro estratégico foca na ampliação de alianças e no diálogo direto. O pré-candidato cumpre agenda em Itupeva com lideranças locais e moradores, além de participar da comemoração do Dia dos Pastores e de reuniões com forças políticas em Itu. “Construir o futuro exige presença, maturidade política e sensibilidade para transformar o anseio das ruas em soluções reais para os municípios”, afirmou Luiz Fernando Machado.

Várzea Paulista lança seu primeiro programa habitacional

A Prefeitura de Várzea Paulista lançou oficialmente seu primeiro Programa Municipal de Habitação, que viabilizará 500 unidades habitacionais do programa federal Minha Casa, Minha Vida, em parceria com a Caixa Econômica Federal, na Região Leste da cidade. Com a iniciativa, a administração municipal dá continuidade ao programa “A casa é sua, o sonho é nosso”. A solenidade foi realizada no Hotel Orquídea Express Inn. A prefeitura concederá diversos incentivos tributários para tornar os valores ainda mais viáveis para os varzinos que cumprirem os requisitos legais e socioeconômicos do programa federal.

Michelle volta a criticar Ciro Gomes

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) voltou a criticar Ciro Gomes (PSDB) ontem (22) em uma série de publicações nas redes sociais. Ela tem se posicionado publicamente contra uma aproximação entre o PL e o pré-candidato a governador do Ceará, o que rendeu atritos com os filhos de Bolsonaro no ano passado. Michelle compartilhou um vídeo em que um influenciador diz que ela "tinha razão" ao se opor à aliança entre PL e Ciro. A publicação faz referência a uma entrevista concedida pelo ex-governador à revista Veja na semana passada, na qual ele afirmou que Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) são "iguais".

Tucanos freiam apoio a Tarcísio