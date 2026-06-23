24 de junho de 2026
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PELA ORDEM

Entre festas, reuniões e encontros


| Tempo de leitura: 3 min
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Divulgação
Luiz Fernando esteve no lançamento de candidatura de André do Prado ao Senado
Luiz Fernando esteve no lançamento de candidatura de André do Prado ao Senado

Reconhecido por sua forte capacidade de articulação política e trânsito entre diferentes setores, o pré-candidato a deputado federal Luiz Fernando Machado segue consolidando sua liderança na região. No último fim de semana, ele demonstrou força política ao participar do lançamento da pré-campanha do deputado André do Prado ao Senado, em São Paulo, além de manter sua forte base popular ao prestigiar festas comunitárias em Louveira e nos bairros Anhangabaú e Novo Horizonte, em Jundiaí. Nesta semana, o roteiro estratégico foca na ampliação de alianças e no diálogo direto. O pré-candidato cumpre agenda em Itupeva com lideranças locais e moradores, além de participar da comemoração do Dia dos Pastores e de reuniões com forças políticas em Itu. “Construir o futuro exige presença, maturidade política e sensibilidade para transformar o anseio das ruas em soluções reais para os municípios”, afirmou Luiz Fernando Machado.

Várzea Paulista lança seu primeiro programa habitacional

A Prefeitura de Várzea Paulista lançou oficialmente seu primeiro Programa Municipal de Habitação, que viabilizará 500 unidades habitacionais do programa federal Minha Casa, Minha Vida, em parceria com a Caixa Econômica Federal, na Região Leste da cidade. Com a iniciativa, a administração municipal dá continuidade ao programa “A casa é sua, o sonho é nosso”. A solenidade foi realizada no Hotel Orquídea Express Inn. A prefeitura concederá diversos incentivos tributários para tornar os valores ainda mais viáveis para os varzinos que cumprirem os requisitos legais e socioeconômicos do programa federal.

Michelle volta a criticar Ciro Gomes

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) voltou a criticar Ciro Gomes (PSDB) ontem (22) em uma série de publicações nas redes sociais. Ela tem se posicionado publicamente contra uma aproximação entre o PL e o pré-candidato a governador do Ceará, o que rendeu atritos com os filhos de Bolsonaro no ano passado. Michelle compartilhou um vídeo em que um influenciador diz que ela "tinha razão" ao se opor à aliança entre PL e Ciro. A publicação faz referência a uma entrevista concedida pelo ex-governador à revista Veja na semana passada, na qual ele afirmou que Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) são "iguais".

Tucanos freiam apoio a Tarcísio

O PSDB nacional colocou um freio nas articulações de tucanos paulistas para apoiarem a reeleição do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e diz que a decisão será tomada mais adiante, levando em conta uma estratégia da legenda para o país todo.  O recado foi dado após a decisão anunciada neste domingo (21) por Paulo Serra, ex-prefeito de Santo André, de não se candidatar ao governo de São Paulo. Nos bastidores, tucanos do estado negociam apoiar Tarcísio e participar de sua gestão com algum cargo.

França retoma conversa para candidatura 

O ex-ministro Márcio França (PSB) retomou as conversas para disputar o governo de São Paulo, com o argumento de que isso poderia viabilizar a realização de um segundo turno no estado. Emissários dele conversaram com lideranças do PT estaduais na semana passada. O projeto ganhou força após as desistências de Paulo Serra (PSDB) e Kim Kataguiri (Missão) de disputarem o Bandeirantes, anunciadas nos últimos dias.
A avaliação é que, se sobrarem apenas Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Fernando Haddad (PT) como candidatos competitivos,  a tendência é que a eleição tenha apenas um turno.

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