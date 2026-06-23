Reconhecido por sua forte capacidade de articulação política e trânsito entre diferentes setores, o pré-candidato a deputado federal Luiz Fernando Machado segue consolidando sua liderança na região. No último fim de semana, ele demonstrou força política ao participar do lançamento da pré-campanha do deputado André do Prado ao Senado, em São Paulo, além de manter sua forte base popular ao prestigiar festas comunitárias em Louveira e nos bairros Anhangabaú e Novo Horizonte, em Jundiaí. Nesta semana, o roteiro estratégico foca na ampliação de alianças e no diálogo direto. O pré-candidato cumpre agenda em Itupeva com lideranças locais e moradores, além de participar da comemoração do Dia dos Pastores e de reuniões com forças políticas em Itu. “Construir o futuro exige presença, maturidade política e sensibilidade para transformar o anseio das ruas em soluções reais para os municípios”, afirmou Luiz Fernando Machado.
Várzea Paulista lança seu primeiro programa habitacional
A Prefeitura de Várzea Paulista lançou oficialmente seu primeiro Programa Municipal de Habitação, que viabilizará 500 unidades habitacionais do programa federal Minha Casa, Minha Vida, em parceria com a Caixa Econômica Federal, na Região Leste da cidade. Com a iniciativa, a administração municipal dá continuidade ao programa “A casa é sua, o sonho é nosso”. A solenidade foi realizada no Hotel Orquídea Express Inn. A prefeitura concederá diversos incentivos tributários para tornar os valores ainda mais viáveis para os varzinos que cumprirem os requisitos legais e socioeconômicos do programa federal.
Michelle volta a criticar Ciro Gomes
A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) voltou a criticar Ciro Gomes (PSDB) ontem (22) em uma série de publicações nas redes sociais. Ela tem se posicionado publicamente contra uma aproximação entre o PL e o pré-candidato a governador do Ceará, o que rendeu atritos com os filhos de Bolsonaro no ano passado. Michelle compartilhou um vídeo em que um influenciador diz que ela "tinha razão" ao se opor à aliança entre PL e Ciro. A publicação faz referência a uma entrevista concedida pelo ex-governador à revista Veja na semana passada, na qual ele afirmou que Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) são "iguais".
Tucanos freiam apoio a Tarcísio
O PSDB nacional colocou um freio nas articulações de tucanos paulistas para apoiarem a reeleição do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e diz que a decisão será tomada mais adiante, levando em conta uma estratégia da legenda para o país todo. O recado foi dado após a decisão anunciada neste domingo (21) por Paulo Serra, ex-prefeito de Santo André, de não se candidatar ao governo de São Paulo. Nos bastidores, tucanos do estado negociam apoiar Tarcísio e participar de sua gestão com algum cargo.
França retoma conversa para candidatura
O ex-ministro Márcio França (PSB) retomou as conversas para disputar o governo de São Paulo, com o argumento de que isso poderia viabilizar a realização de um segundo turno no estado. Emissários dele conversaram com lideranças do PT estaduais na semana passada. O projeto ganhou força após as desistências de Paulo Serra (PSDB) e Kim Kataguiri (Missão) de disputarem o Bandeirantes, anunciadas nos últimos dias.
A avaliação é que, se sobrarem apenas Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Fernando Haddad (PT) como candidatos competitivos, a tendência é que a eleição tenha apenas um turno.