O prefeito de Jundiaí, Gustavo Martinelli, vetou parcialmente o Projeto de Lei nº 15.268/2026, que institui o pagamento de décimo terceiro salário e férias remuneradas, acrescidas de um terço constitucional, aos secretários municipais da administração direta. A decisão foi encaminhada à Câmara Municipal por meio do Ofício GP.L nº 031/2026 e atinge exclusivamente a Emenda Aditiva nº 1, aprovada pelos vereadores durante a tramitação da proposta.

Segundo o Executivo, o projeto original tinha como objetivo adequar a legislação municipal ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que reconhece a constitucionalidade do pagamento dessas verbas a agentes políticos remunerados por subsídio, desde que exista previsão em lei municipal específica.

O ponto de divergência está na emenda incluída pela Câmara, que previa a revalidação de um artigo da Lei Municipal nº 6.625, de 2005, e a convalidação de pagamentos retroativos realizados entre julho de 2022 e dezembro de 2024. Nesse período, os benefícios estavam formalmente revogados pela Lei Municipal nº 9.794/2022.