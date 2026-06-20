A Seleção Brasileira confirmou neste sábado (20) que Raphinha sofreu uma lesão muscular na região posterior da coxa direita. O problema foi constatado após exame de imagem realizado pelo departamento médico da equipe durante a disputa da Copa do Mundo de 2026.

Apesar da lesão, o atacante não será cortado da competição. A comissão técnica e os médicos da seleção optaram por manter o jogador no grupo, apostando em sua recuperação para as próximas fases do torneio.

Em nota, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou que o atleta iniciará imediatamente um protocolo de tratamento. O objetivo é acelerar sua recuperação e possibilitar o retorno às atividades o mais rápido possível.

“O atleta Raphinha passou, neste sábado (20), por exame de imagem que confirmou lesão muscular na região posterior da coxa direita. O jogador seguirá um protocolo de tratamento intensivo, acompanhado pela equipe médica da Seleção Brasileira, visando sua recuperação e retorno às atividades no menor tempo possível”, informou a entidade.

A ausência de Raphinha representa uma preocupação para a comissão técnica, já que o camisa 11 é uma das principais peças ofensivas da equipe. Ainda não há prazo oficial para seu retorno aos gramados.