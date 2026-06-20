A Holanda deu um passo importante rumo às oitavas de final da Copa do Mundo ao vencer a Suécia por 5 a 1, neste sábado (20), pela segunda rodada do Grupo F. Com o resultado, os holandeses chegaram a quatro pontos e assumiram a liderança provisória da chave.

Após empatar com o Japão na estreia, a seleção neerlandesa entrou em campo pressionada por uma vitória e teve atuação dominante. O time construiu o placar com autoridade e praticamente não deu chances de reação aos suecos ao longo da partida.

A Suécia, que havia iniciado a competição com goleada sobre a Tunísia, sofreu sua primeira derrota no Mundial. Apesar do revés, a equipe segue na disputa por uma vaga na próxima fase e dependerá do resultado do outro jogo da rodada para definir sua situação no grupo.