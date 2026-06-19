Mais de 150 idosos atendidos pelo CCPI (Centro de Convivência da Pessoa Idosa) Lydia Mojola Gut participaram, nesta quinta-feira (18), de uma programação especial em alusão ao Junho Violeta, campanha nacional e internacional de conscientização e combate à violência contra a pessoa idosa. Com o tema “Respeitar, cuidar e proteger a pessoa idosa é dever de todos”, o encontro promoveu momentos de reflexão, informação e valorização da terceira idade. O prefeito Rodolfo Braga compartilhou uma experiência pessoal ao recordar os cuidados dedicados à sua mãe nos últimos momentos de vida. “Como filho caçula, assumi a responsabilidade de cuidar da minha mãe e tive a oportunidade de estar ao seu lado até seus últimos instantes. Essa vivência reforçou em mim a certeza de que devemos valorizar e cuidar dos nossos idosos todos os dias. Esta é uma data muito importante para reafirmarmos esse compromisso”.

Jaques Wagner nega repasses do Master

O senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo Lula (PT) no Senado, afirmou nesta quinta-feira (18) à Band News TV que nunca recebeu dinheiro do Banco Master, mas admitiu ter pedido para o banqueiro baiano Augusto Lima, ex-sócio de Daniel Vorcaro, comprar um apartamento, sob a condição de que ele recompraria o imóvel posteriormente. A PF cumpriu nesta quinta 18 mandados de busca e apreensão em nova fase da operação Compliance Zero. Os mandados foram expedidos pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) André Mendonça na Bahia, em São Paulo e no Distrito Federal. Foram feitas buscas em endereços ligados a Wagner e Lima em Salvador e em um hotel em Brasília onde o senador mora.

Governo Trump critica condenação de Eduardo

O Departamento de Estado do governo Donald Trump criticou a condenação do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro pelo STF (Supremo Tribunal Federal). Um porta-voz do Departamento de Estado enviou posicionamento à reportagem dizendo que "este é o mais recente episódio de um padrão de perseguição e de uso político do sistema judicial ('lawfare') pelos tribunais brasileiros contra seus opositores políticos". Eduardo foi condenado na terça-feira (16) por unanimidade pela Primeira Turma do STF por coação no curso do processo por sua atuação nos Estados Unidos para intimidar o Judiciário brasileiro e impedir a análise da trama golpista. O porta-voz do Departamento do Estado afirma ainda que "debates políticos devem ser resolvidos por meio de eleições democráticas, e não por condenações".

TCE aprova contas de Tarcísio