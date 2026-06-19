19 de junho de 2026
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JEFERSON COIMBRA

Jundiaí reforça mobilização por representatividade política

Por Redação |
| Tempo de leitura: 2 min
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Jornal de Jundiaí
Jeferson participou ontem de programa na Rádio Difusora
Jeferson participou ontem de programa na Rádio Difusora

Com quase um milhão de eleitores distribuídos entre Jundiaí e cidades do entorno, lideranças políticas e representantes da sociedade civil intensificam a mobilização para ampliar a representatividade regional nas eleições deste ano. A avaliação é de que a ausência de deputados estaduais e federais com base eleitoral consolidada na região compromete a captação de recursos e a defesa de projetos estratégicos.

O tema foi debatido durante entrevista do secretário de Serviços Públicos e Infraestrutura de Jundiaí e presidente municipal do PP, Jeferson Coimbra, no Programa Bastidores da Política, da Rádio Difusora, com o jornalista Itamar Gonçalves . Durante a conversa, o secretário destacou que municípios da região disputam investimentos com outras localidades que contam com maior articulação política.

Segundo Coimbra, a falta de representantes eleitos dificulta o acesso a recursos para obras de infraestrutura, saúde, mobilidade urbana e habitação. Ele citou, como exemplo, a necessidade de investimentos em recapeamento, ampliação da iluminação pública e melhorias viárias.

“É inadmissível uma região com mais de um milhão de votos não ter pelo menos um ou dois deputados. A população precisa se conscientizar e votar em candidatos daqui”, afirmou.

O secretário relatou ainda uma experiência vivida durante visita à Assembleia Legislativa de São Paulo em busca de recursos para o município. Segundo ele, um gabinete informou que não teria interesse em receber demandas de Jundiaí por se tratar de uma cidade fora da base eleitoral do parlamentar.
“Se a região não tem representatividade, perde verbas estaduais, federais e oportunidades de desenvolver projetos estruturantes”, ressaltou.

Além da discussão política, Coimbra apresentou desafios da gestão municipal, como a renovação de contratos de serviços, manutenção da iluminação pública, tapa-buracos e manejo da arborização urbana. Ele também destacou a previsão de investimentos em recapeamento e a meta de tornar Jundiaí uma cidade com iluminação 100% em LED até 2028.

A mobilização regional ganha força às vésperas da eleição de outubro, quando os eleitores escolherão deputados estaduais e federais, além de senador, governador e presidente da República. Para Jeferson,  ampliar a representatividade política é uma condição essencial para acelerar projetos e fortalecer o desenvolvimento regional.

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