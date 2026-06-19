Com quase um milhão de eleitores distribuídos entre Jundiaí e cidades do entorno, lideranças políticas e representantes da sociedade civil intensificam a mobilização para ampliar a representatividade regional nas eleições deste ano. A avaliação é de que a ausência de deputados estaduais e federais com base eleitoral consolidada na região compromete a captação de recursos e a defesa de projetos estratégicos.

O tema foi debatido durante entrevista do secretário de Serviços Públicos e Infraestrutura de Jundiaí e presidente municipal do PP, Jeferson Coimbra, no Programa Bastidores da Política, da Rádio Difusora, com o jornalista Itamar Gonçalves . Durante a conversa, o secretário destacou que municípios da região disputam investimentos com outras localidades que contam com maior articulação política.

Segundo Coimbra, a falta de representantes eleitos dificulta o acesso a recursos para obras de infraestrutura, saúde, mobilidade urbana e habitação. Ele citou, como exemplo, a necessidade de investimentos em recapeamento, ampliação da iluminação pública e melhorias viárias.