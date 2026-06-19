A promotora do Meio Ambiente de Jundiaí, Luciane Antunes, participou ontem (18) de gravação do Podcast JJ - que vai ao ar às 10h desta sexta-feira no jj.com.br - para defender o pedido do Ministério Público em paralisar por 180 dias a aprovação de empreendimentos imobiliários em Jundiaí. Luciane falou também sobre a necessidade de efetiva preservação da Serra do Japi e demais áreas verdes do município.

Para ela, há uma visão fragmentada do planejamento urbano de Jundiaí. “Quando a gente pensa em planejamento territorial, sob a luz do Estatuto da Cidade, precisamos olhar de forma mais macro. Se o município autoriza um empreendimento em determinado local não basta olhar apenas para o zoneamento e para o Plano Diretor, precisamos pensar efetivamente no impacto de mobilidade, de consumo de água, esgoto e demanda por serviços públicos. Hoje, o Plano Diretor não tem ferramentas para a análise do impacto cumulativo.

Segundo a promotora, a maioria das obras escapa do EIV (Estudo de Impacto de Vizinhança), porque tramita isoladamente um empreendimento, sem dimensionar o impacto total. “Estou instalando algo aqui, e consigo aprovação de torre por torre. Há um caso emblemático, no trevo da Anhanguera, em que não se dimensionou o impacto de três torres, em um local em que o trânsito já é caótico. O Estatuto da Cidade diz que o crescimento tem que ser ordenado e sustentável. O município tem essa responsabilidade prevista pela lei.”