A DAE Jundiaí e a Prefeitura de Jundiaí realizam, neste sábado (20), a entrega das obras de interceptores e redes coletoras de esgoto no bairro Retentém, na Região do Traviú, em mais uma etapa de ampliação da infraestrutura de saneamento no município. A intervenção é apresentada como avanço na área de saúde pública e qualidade de vida, com impacto direto na coleta e destinação adequada de esgoto. O evento contará com a presença do prefeito Gustavo Martinelli e do presidente da DAE, Daniel Bocalão.

Jeferson Coimbra na Difusora

O secretário de Serviços Públicos e Infraestrutura de Jundiaí, Jeferson Coimbra, estará hoje, às 14h, nos estúdios da Rádio Difusora AM 810, no programa Bastidores da Política, para falar sobre os investimentos na cidade, incluindo a revitalização do Centro da cidade e ações de zeladoria. Jeferson também é presidente do PP - partido da base de apoio do prefeito Gustavo Martinelli (União).

As ‘oferendas’ de Vorcaro

Henrique Vorcaro, pai do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, repassava mensalmente R$ 400 mil ao agente aposentado Marilson Roseno da Silva para obter informações de investigações sigilosas, segundo relatório da Polícia Federal. Segundo as investigações, Roseno ofereceu pagamentos via Pix, presentes e um pagamento de fim de ano —descrito como "oferenda" de Vorcaro— para recrutar servidores da ativa da PF. Assim, ele cooptou o agente Anderson Wander da Silva e a delegada Valéria Vieira.

No G7