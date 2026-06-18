A DAE Jundiaí e a Prefeitura de Jundiaí realizam, neste sábado (20), a entrega das obras de interceptores e redes coletoras de esgoto no bairro Retentém, na Região do Traviú, em mais uma etapa de ampliação da infraestrutura de saneamento no município. A intervenção é apresentada como avanço na área de saúde pública e qualidade de vida, com impacto direto na coleta e destinação adequada de esgoto. O evento contará com a presença do prefeito Gustavo Martinelli e do presidente da DAE, Daniel Bocalão.
Jeferson Coimbra na Difusora
O secretário de Serviços Públicos e Infraestrutura de Jundiaí, Jeferson Coimbra, estará hoje, às 14h, nos estúdios da Rádio Difusora AM 810, no programa Bastidores da Política, para falar sobre os investimentos na cidade, incluindo a revitalização do Centro da cidade e ações de zeladoria. Jeferson também é presidente do PP - partido da base de apoio do prefeito Gustavo Martinelli (União).
As ‘oferendas’ de Vorcaro
Henrique Vorcaro, pai do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, repassava mensalmente R$ 400 mil ao agente aposentado Marilson Roseno da Silva para obter informações de investigações sigilosas, segundo relatório da Polícia Federal. Segundo as investigações, Roseno ofereceu pagamentos via Pix, presentes e um pagamento de fim de ano —descrito como "oferenda" de Vorcaro— para recrutar servidores da ativa da PF. Assim, ele cooptou o agente Anderson Wander da Silva e a delegada Valéria Vieira.
No G7
O presidente Lula (PT) cobrou ontem (17) que empresas de tecnologia se engajem no debate de regulamentação das redes sociais e do ambiente digital em almoço de trabalho do G7 sobre inteligência artificial, na França. “Regular o ambiente digital é central para proteger direitos fundamentais", afirmou o presidente. "O engajamento das grandes empresas de tecnologia é indispensável para que o futuro digital seja construído e vivido de forma segura, ética e alinhada ao interesse público.
Trump diz que situação política no Brasil é perigosa
O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou em entrevista a jornalistas que conversou com Lula (PT) durante o G7, chamou a situação política do Brasil de perigosa e se confundiu sobre a situação do clã Bolsonaro.
"E o Brasil se tornou um país um pouco complicado, certo? Politicamente. Ficou um pouco perigoso do ponto de vista político. Você está falando do Brasil, não é? Tem sido algo desagradável", afirmou.