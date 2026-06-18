O Espaço Ethernize, em Itupeva, ficou completamente lotado na noite desta quarta-feira (16) para mais uma edição do projeto Direita em Movimento, iniciativa que vem percorrendo a Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) com o objetivo de reforçar a importância da presença regional na Câmara Federal e Assembleia Legislativa de São Paulo, com os pré-candidatos a deputado Luiz Fernando Machado (federal) e João Paulo de Souza (estadual). Com a interação da população, foram esclarecidas as formas de apoio que os deputados desempenham para as cidades e região. O encontro também foi momento de posse da nova diretoria executiva do PL de Itupeva.
Com lideranças comunitárias e políticas como Felipe Sairon, Eri Campos, Andrea Souza, Welber Falcade, Adelson Silva, vereador Valdemir Silva (Grandão), Lucas Souza, Juscelino Sousa, João Bosco entre outros, representantes de diversos segmentos da sociedade e moradores da cidade, a noite foi marcada pelo diálogo, pela troca de experiências e pela construção de um projeto regional voltado ao desenvolvimento dos municípios. Temas como saúde e infraestrutura, principalmente, viária, foram abordados pelos participantes.
Luiz Fernando Machado, pré-candidato a deputado federal, e João Paulo de Souza, pré-candidato a deputado estadual, reforçaram a importância de a região voltar a ocupar espaços estratégicos de decisão em Brasília e na Assembleia Legislativa de São Paulo. A proposta da chamada “Dupla da Região” é justamente construir uma voz forte e alinhada às necessidades dos municípios. “Quando a região está unida, ela ganha força. E quando tem representantes comprometidos com as pessoas e com os municípios, consegue transformar demandas em resultados concretos”, destacou Luiz Fernando.
João Paulo reforçou que a participação da população é fundamental para que a região avance. “Nenhuma transformação acontece sozinha. É a mobilização das pessoas, das lideranças e da sociedade que faz a diferença na construção de um futuro melhor. O trabalho regional é fundamental. Por exemplo, o hospital de Várzea Paulista, que vamos entregar, trará benefícios para todos, desafogando o São Vicente”, afirmou.
A grande presença de público em Itupeva demonstrou que a pauta da representatividade regional tem encontrado cada vez mais espaço entre lideranças e moradores. Com apenas 12 anos, Luiz Nobre Rodrigues, morador do bairro da Mina, em Itupeva, questionou sobre como os deputados impactam na melhoria das cidades. “Queria saber se as melhorias nos bairros, avançavam para as cidades e assim todas as pessoas são beneficiadas”, contou o garoto.
Nova executiva
O encontro também serviu para que a nova executiva do PL tomasse posse. O Coordenador Regional Adilson Rosa participou da celebração de Jota Junior, um dos vereadores mais votados de Itupeva, como novo presidente da legenda local, tendo como vice Marcone de Oliveira. Alef Braian Reis é o tesoureiro e Dra. Cícera Zanata é a secretária. Ainda compõem o diretório os membros Victor Vinicius, Mateus Haidar e Murilo Zampa.