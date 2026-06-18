O Espaço Ethernize, em Itupeva, ficou completamente lotado na noite desta quarta-feira (16) para mais uma edição do projeto Direita em Movimento, iniciativa que vem percorrendo a Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) com o objetivo de reforçar a importância da presença regional na Câmara Federal e Assembleia Legislativa de São Paulo, com os pré-candidatos a deputado Luiz Fernando Machado (federal) e João Paulo de Souza (estadual). Com a interação da população, foram esclarecidas as formas de apoio que os deputados desempenham para as cidades e região. O encontro também foi momento de posse da nova diretoria executiva do PL de Itupeva.

Com lideranças comunitárias e políticas como Felipe Sairon, Eri Campos, Andrea Souza, Welber Falcade, Adelson Silva, vereador Valdemir Silva (Grandão), Lucas Souza, Juscelino Sousa, João Bosco entre outros, representantes de diversos segmentos da sociedade e moradores da cidade, a noite foi marcada pelo diálogo, pela troca de experiências e pela construção de um projeto regional voltado ao desenvolvimento dos municípios. Temas como saúde e infraestrutura, principalmente, viária, foram abordados pelos participantes.

Luiz Fernando Machado, pré-candidato a deputado federal, e João Paulo de Souza, pré-candidato a deputado estadual, reforçaram a importância de a região voltar a ocupar espaços estratégicos de decisão em Brasília e na Assembleia Legislativa de São Paulo. A proposta da chamada “Dupla da Região” é justamente construir uma voz forte e alinhada às necessidades dos municípios. “Quando a região está unida, ela ganha força. E quando tem representantes comprometidos com as pessoas e com os municípios, consegue transformar demandas em resultados concretos”, destacou Luiz Fernando.