Martinelli afirmou que a revitalização da Praça da Matriz deverá ser licitada em breve e que a reocupação habitacional do centro integra o planejamento de desenvolvimento urbano da administração municipal. “Quero uma Jundiaí melhor para viver, não quero que as pessoas busquem qualidade de vida em outro município”, disse.

Suportando o crescimento da cidade

Para o prefeito Gustavo Martinelli, o crescimento de Jundiaí precisa ser acompanhado de uma análise mais rigorosa dos impactos gerados pelos novos empreendimentos. Segundo ele, a avaliação dos reflexos no sistema viário, no abastecimento de água, na rede de saúde e na educação deve ser aprimorada para que o poder público tenha condições a partir de obras estruturantes.

O prefeito também alertou para a necessidade de planejamento hídrico diante da expansão urbana. Em um cenário de estiagem severa, segundo Martinelli, “Jundiaí possui capacidade de abastecimento para até 70 dias”.

Na avaliação do chefe do Executivo, algumas regiões já apresentam sinais de saturação da infraestrutura urbana. “A região do Jd. Santa Gertrudes está próxima do colapso”, declarou.

Além dos impactos sobre a infraestrutura, Martinelli afirmou que a revisão da legislação urbanística deverá contemplar a ampliação das áreas de conservação da Serra do Japi, através da Lei 417. Segundo ele, a administração pretende discutir mecanismos para direcionar futuras compensações ambientais para ações de preservação.