Um idoso de 72 anos foi preso em flagrante por importunação sexual na noite deste domingo (15), na Vila Maringá, em Jundiaí. A prisão foi realizada por guardas municipais da equipe de Apoio Tático após a vítima apresentar vídeos que registraram o suspeito se masturbando enquanto a observava pela janela.
A GM foi acionada pela jovem, de 22 anos, que relatou ter conseguido filmar a ação do vizinho. No local, ela informou aos guardas Zarantonello, Fialho e Nabor, sob supervisão da inspetora Lorentti, que aquela não teria sido a primeira ocorrência do tipo.
Segundo a vítima, em outras ocasiões também conseguiu registrar imagens do idoso se masturbando na janela da residência enquanto a observava.
Os guardas foram até a casa do suspeito e solicitaram que ele saísse para conversar. Inicialmente, o idoso se recusou a atender a equipe, mas acabou saindo após a insistência dos agentes.
Questionado sobre as acusações, ele negou os fatos. No entanto, diante das imagens apresentadas pela vítima, os guardas lhe deram voz de prisão.
Ele foi conduzido ao Plantão Policial, onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante pelo crime de importunação sexual. O idoso permaneceu à disposição da Justiça.