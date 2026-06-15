Um idoso de 72 anos foi preso em flagrante por importunação sexual na noite deste domingo (15), na Vila Maringá, em Jundiaí. A prisão foi realizada por guardas municipais da equipe de Apoio Tático após a vítima apresentar vídeos que registraram o suspeito se masturbando enquanto a observava pela janela.

A GM foi acionada pela jovem, de 22 anos, que relatou ter conseguido filmar a ação do vizinho. No local, ela informou aos guardas Zarantonello, Fialho e Nabor, sob supervisão da inspetora Lorentti, que aquela não teria sido a primeira ocorrência do tipo.

Segundo a vítima, em outras ocasiões também conseguiu registrar imagens do idoso se masturbando na janela da residência enquanto a observava.