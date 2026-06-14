14 de junho de 2026
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PRESO NO CENTRO

Mecânico comprava mounjaro do Paraguai para revender em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Ele havia comprado do Paraguai para revender em Jundiaí
Ele havia comprado do Paraguai para revender em Jundiaí

Um mecânico empresário foi preso no Centro de Jundiaí, por descaminho e crime contra a saúde pública, ao ser abordado por policiais militares da 2ª Cia do 11° Batalhão, carregando centenas de medicamentos de emagrecimento, sem nota fiscal, que ele havia comprado do Paraguai para revender.

Segundo ele, os medicamentos eram trazidos do Paraguai e deixados em São Paulo, onde ele os retirava. Ainda de acordo com seu relato, as canetas emagrecedoras e outros medicamentos com a mesma finalidade eram vendidas por ele em Jundiaí e região.

No carro os PMs também encontraram um Boletim de Ocorrência referente a apreensão de medicamentos envolvendo um de seus funcionários.

O mecânico foi conduzido ao Plantão Policial, onde acabou preso em flagrante.

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