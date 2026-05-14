14 de maio de 2026
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EM JUNDIAÍ

GM apreende droga abandonada por suspeito em área de mata

Por Da redação | GMJ
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
A ocorrência foi registrada no Jardim Tamoio
A ocorrência foi registrada no Jardim Tamoio

A Guarda Municipal de Jundiaí apreendeu nesta quinta-feira (14) porções de drogas prontas para comercialização em uma área de mata, no Jardim Tamoi, em Jundiaí. Ninguém foi preso.

De acordo com a GM, equipes patrulhavam um ponto já conhecido por denúncias de tráfico de drogas e se depararam com um homem carregando uma sacola em atitude suspeita. Ainda de acordo com a Guarda, ao notar a aproximação da equipe, ele fugiu a pé em direção a uma área de mata.

Segundo a GM, durante a fuga, o suspeito deixou para trás a sacola que carregava e escapou dos guardas. Na sacola, a equipe encontrou diversas porções de drogas prontas para a comercialização.

O material foi apreendido e levado para a Central de Flagrantes de Jundiaí, onde a ocorrência foi apresentada para as providências cabíveis.

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