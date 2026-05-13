13 de maio de 2026
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PREVISÃO

Virada no tempo: final de semana deve ser de chuva em Jundiaí 

Por Da redação | Defesa Civil
| Tempo de leitura: 1 min
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Após dias frios e secos, Jundiaí deverá enfrentar temporais a partir de sexta-feira (15)
Após dias frios e secos, Jundiaí deverá enfrentar temporais a partir de sexta-feira (15)

Dias de chuva. Está é a previsão da Defesa Civil para o final de semana em Jundiaí. Após enfrentar dias muito frios e secos, o município deverá enfrentar temporais a partir de sexta-feira (15).

Até esta quinta-feira (14), a previsão é de tempo estável na cidade devido a atuação de uma massa de ar seco sobre o Estado de São Paulo. A manhã e a noite deverão permanecer frias, com mínima de 16°. A tarde esquenta um pouco, chegando a 25°.

De acordo com a Defesa Civil do Estado de São Paulo, entre sexta-feira (15) e domingo (17), a temperatura deve oscilar entre 16º e 23ºC. Porém, a chegada de uma nova frente fria deverá provocar mudanças nas condições climáticas.

A possibilidade é de chuvas acumuladas de até 20 milímetros por dia, além de possibilidade de raios e rajadas de vento. A orientação é para que a população redobre a atenção durante o fim de semana, evitando áreas abertas durante temporais, não se abrigando sob árvores e atenta a possíveis pontos de alagamento.

Em casos de emergências, deve ser feito contato com os órgãos responsáveis:

  • Defesa Civil: 199;
  • Guarda Municipal: 153 ou 4492-9060;
  • Corpo de Bombeiros: 193;
  • SAMU: 192.

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