Dias de chuva. Está é a previsão da Defesa Civil para o final de semana em Jundiaí. Após enfrentar dias muito frios e secos, o município deverá enfrentar temporais a partir de sexta-feira (15).

Até esta quinta-feira (14), a previsão é de tempo estável na cidade devido a atuação de uma massa de ar seco sobre o Estado de São Paulo. A manhã e a noite deverão permanecer frias, com mínima de 16°. A tarde esquenta um pouco, chegando a 25°.

De acordo com a Defesa Civil do Estado de São Paulo, entre sexta-feira (15) e domingo (17), a temperatura deve oscilar entre 16º e 23ºC. Porém, a chegada de uma nova frente fria deverá provocar mudanças nas condições climáticas.