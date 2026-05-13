Dias de chuva. Está é a previsão da Defesa Civil para o final de semana em Jundiaí. Após enfrentar dias muito frios e secos, o município deverá enfrentar temporais a partir de sexta-feira (15).
Até esta quinta-feira (14), a previsão é de tempo estável na cidade devido a atuação de uma massa de ar seco sobre o Estado de São Paulo. A manhã e a noite deverão permanecer frias, com mínima de 16°. A tarde esquenta um pouco, chegando a 25°.
De acordo com a Defesa Civil do Estado de São Paulo, entre sexta-feira (15) e domingo (17), a temperatura deve oscilar entre 16º e 23ºC. Porém, a chegada de uma nova frente fria deverá provocar mudanças nas condições climáticas.
A possibilidade é de chuvas acumuladas de até 20 milímetros por dia, além de possibilidade de raios e rajadas de vento. A orientação é para que a população redobre a atenção durante o fim de semana, evitando áreas abertas durante temporais, não se abrigando sob árvores e atenta a possíveis pontos de alagamento.
Em casos de emergências, deve ser feito contato com os órgãos responsáveis:
- Defesa Civil: 199;
- Guarda Municipal: 153 ou 4492-9060;
- Corpo de Bombeiros: 193;
- SAMU: 192.