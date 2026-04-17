Policiais civis da 1ª Dig-Deic de Campinas, em operação conjunta com agentes do Departamento de Trânsito Estadual (Detran) apreenderam 39 motocicletas íntegras, parcialmente desmanchadas e em recuperação, durante uma operação que desmantelou um esquema de ressurgimento de motos adquiridas em leilões. Um homem foi preso.

De acordo com o delegado Marcel Fehr, foram fiscalizados cinco estabelecimentos credenciados e não credenciados ao Detran. "A Operação foi denominada Fênix, em alusão ao 'ressurgimento' das motos adquiridas de leilão, reformadas e revendidas como se novas fossem", disse Fehr, que tem como assistente o delegado Luiz Fernando Dias Oliveira.

Durante a ação, foram fiscalizados cinco estabelecimentos, dentre eles um onde funciona também uma oficina mecãnica. No local, os policiais constataram diversas irregularidades, como o comércio de motopeças usadas sem autorização do Detran, a aquisição de motocicletas de leilão por meio de CNPJs de empresas sediadas em Minas Gerais e Bahia, sem vínculo com o estabelecimento, bem como a reforma e revenda desses veículos sem autorização. Foram apreendidas 39 motocicletas, em diferentes estágios (íntegras, em desmanche e em recuperação), além de várias peças sem identificação e sem a etiquetagem obrigatória do Departamento.