O feriado prolongado de Tiradentes promete movimento nas rodovias concedidas de todo o Estado de São Paulo. As concessionárias estimam que cerca de 19,8 milhões de veículos circulem entre os dias 17 e 22 de abril, fluxo maior que o do último feriado de Páscoa.
O sistema Anhanguera-Bandeirantes é uma das rotas que deve concentrar a maior movimentação, registrando 3,1 milhões de veículos circulando entre os próximos cinco dias.
As concessionárias irão operar com capacidade máxima de atendimento durante todo este período. Segundo o Governo de São Paulo, o monitoramento será contínuo, 24 horas por dia, com apoios dos Centros de Controle Operacional e integração com o policiamento rodoviário.
Mais guinchos e ambulâncias serão disponibilizados para ocorrências de emergências, bem como mais viaturas serão posicionadas em pontos estratégicos e equipes de inspeção percorrendo os trechos. A operação visibilidade será ampliada com presença de viaturas ao longo das rodovias para agilizar atendimentos e aumentar a percepção de segurança dos motoristas.
Nas praças de pedágio, a tendência de reforço das equipes e abertura de cabines extras nos horários de pico vão ajudar no fluxo contínuo dos veículos pelas vias. Obras programadas serão suspensas durantes períodos mais críticos para reduzir impactos no tráfego e o transporte de cargas especiais terá restrições.
Orientação
O motorista deve planejar a viagem com atenção e antecedência, estudar o trajeto e, sempre que possível, evitar os horários de pico. As condições de tráfego serão atualizadas em tempo real na página do Centro de Controle Multimodal (CCM) da Artesp e pelos canais das concessionárias, incluindo sites, redes sociais e painéis eletrônicos ao longo das rodovias.