O feriado prolongado de Tiradentes promete movimento nas rodovias concedidas de todo o Estado de São Paulo. As concessionárias estimam que cerca de 19,8 milhões de veículos circulem entre os dias 17 e 22 de abril, fluxo maior que o do último feriado de Páscoa.

O sistema Anhanguera-Bandeirantes é uma das rotas que deve concentrar a maior movimentação, registrando 3,1 milhões de veículos circulando entre os próximos cinco dias.

As concessionárias irão operar com capacidade máxima de atendimento durante todo este período. Segundo o Governo de São Paulo, o monitoramento será contínuo, 24 horas por dia, com apoios dos Centros de Controle Operacional e integração com o policiamento rodoviário.