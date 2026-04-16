O Time Jundiaí terá uma semana de intensa movimentação esportiva entre os dias 17 e 22 de abril, com compromissos em diversas modalidades dentro e fora da cidade. A programação inclui disputas de natação, handebol, basquete, tênis de mesa, atletismo, ciclismo, vôlei e ginástica.

A agenda começa na sexta-feira (17) com provas de natação nos Jogos Locais da OEB, em Campinas, além de partidas do handebol masculino e feminino pelo Campeonato Paulista Cadete e duelo do basquete sub-15 em Campinas.

No sábado (18), a delegação entra em ação em quatro frentes, com destaque para o torneio regional de natação em Limeira, a etapa de ginástica artística em Indaiatuba, o ranking paulista de tênis de mesa em Votorantim e o Circuito Paulista Open de atletismo em São Caetano do Sul.