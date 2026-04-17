O presidente do Republicanos de Jundiaí, Fernando de Souza, defende que temas como saúde, segurança pública e meio ambiente não podem ser tratados de forma isolada pelos municípios. “Não dá para discutir algumas coisas apenas em âmbito municipal”, afirmou. A análise foi feita durante participação do dirigente no programa Bastidores da Política, da Rádio Difusora 810 AM, conduzido pelo jornalista Itamar Gonçalves. Segundo ele, os principais desafios enfrentados pelas cidades exigem planejamento e articulação em nível regional.

Na área da saúde, Fernando destaca que o orçamento municipal muitas vezes é insuficiente para atender demandas mais complexas. “O recurso de Jundiaí não é o suficiente para o hospital, então precisa de recurso de fora”, disse. Para ele, a solução passa pela atuação conjunta dos municípios juntamente com o trabalho desenvolvido por deputados estaduais e federais e por isso há a necessidade escolher representantes que conheçam e atuem na região

Um exemplo citado é o do ex-deputado federal Miguel Haddad, mencionado por sua atuação em Brasília para garantir a continuidade de serviços essenciais. “Se não tivéssemos um deputado federal ativo, o Grendacc ia fechar. A atuação dele junto ao presidente Michel Temer, à época, foi fundamental e garantimos o credenciamento necessário”, afirmou. O dirigente também destacou a importância do diálogo com lideranças nacionais, como Marcos Pereira, presidente nacional do Republicanos e que já destinou R$ 300 mil em emendas para a cidade. “Quem foi votado deve vir aqui, saber o que precisa e representar a cidade”, pontuou.