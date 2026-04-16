A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS), realiza uma série de encontros e oficinas com entidades assistenciais para construção da legislação que vai regulamentar a entrega de alimentos na cidade e construir soluções efetivas para que elas possam deixar a condição e construir uma nova vida.
A iniciativa tem o objetivo de orientar, organizar e regulamentar as doações realizadas por grupos, igrejas, ONGs e voluntários, integrando as ações às políticas públicas já existentes. A proposta é estruturar pontos de distribuição cadastrados e adequados, com critérios sanitários e locais definidos, garantindo que a solidariedade contribua para o encaminhamento das pessoas aos serviços públicos e à reconstrução de seus projetos de vida.
O novo modelo busca transformar doações isoladas em uma rede de apoio organizada, contando com regras para manipulação e transporte de alimentos, conforme normas sanitárias, além de alinhamento com os serviços da assistência social. Além disso, a medida também prevê a criação de uma regulamentação municipal, construída de forma participativa com as entidades.
Durante os encontros, representantes da sociedade civil contribuíram com sugestões sobre locais de entrega, segurança nas ações e fortalecimento da rede de apoio entre voluntários. As propostas serão sistematizadas pela equipe técnica da Prefeitura e incorporadas ao texto final da regulamentação.
Como participar
Entidades, grupos e voluntários que realizam ou desejam realizar doações e querem se cadastrar e participar da rede organizada de apoio devem entrar em contato com a SMADS por meio do telefone (11) 4589 -6751.
A Prefeitura orienta que as ações sejam alinhadas às diretrizes em construção, garantindo segurança alimentar, organização dos pontos de entrega e integração com os serviços públicos. Novas etapas de diálogo e participação serão divulgadas pelos canais oficiais do município.