A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS), realiza uma série de encontros e oficinas com entidades assistenciais para construção da legislação que vai regulamentar a entrega de alimentos na cidade e construir soluções efetivas para que elas possam deixar a condição e construir uma nova vida.

A iniciativa tem o objetivo de orientar, organizar e regulamentar as doações realizadas por grupos, igrejas, ONGs e voluntários, integrando as ações às políticas públicas já existentes. A proposta é estruturar pontos de distribuição cadastrados e adequados, com critérios sanitários e locais definidos, garantindo que a solidariedade contribua para o encaminhamento das pessoas aos serviços públicos e à reconstrução de seus projetos de vida.

O novo modelo busca transformar doações isoladas em uma rede de apoio organizada, contando com regras para manipulação e transporte de alimentos, conforme normas sanitárias, além de alinhamento com os serviços da assistência social. Além disso, a medida também prevê a criação de uma regulamentação municipal, construída de forma participativa com as entidades.