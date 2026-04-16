Policiais militares prenderam um homem por tentativa de roubo no bairro Vianelo, em Jundiaí, na noite desta quarta-feira (15).

Populares acionaram a PM para atendimento de uma ocorrência inicialmente de briga entre dois homens no meio da rua.

Quando os policiais Bernadelli e Freitas chegaram ao local, descobriram se tratar de uma tentativa de assalto, em que a vítima havia entrado em luta corporal com o assaltante.