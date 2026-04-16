18 de abril de 2026
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PMs prendem suspeito de tentativa de roubo em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: < 1 min
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JORNAL DE JUNDIAÍ
O suspeito foi preso pelos policiais militares
O suspeito foi preso pelos policiais militares

Policiais militares prenderam um homem por tentativa de roubo no bairro Vianelo, em Jundiaí, na noite desta quarta-feira (15).

Populares acionaram a PM para atendimento de uma ocorrência inicialmente de briga entre dois homens no meio da rua.

Quando os policiais Bernadelli e Freitas chegaram ao local, descobriram se tratar de uma tentativa de assalto, em que a vítima havia entrado em luta corporal com o assaltante.

Os agentes prenderam o suspeito e recuperaram o celular da vítima.

O suspeito foi conduzido ao Plantão Policial, onde acabou preso em flagrante por tentativa de roubo.

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