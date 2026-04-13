A atleta Thaissa Gabrielle Santos Cunha, do Time Jundiaí de Atletismo, integrou a equipe brasileira que conquistou a medalha de bronze na Maratona por Equipes do Campeonato Mundial de Marcha Atlética. A prova foi disputada neste domingo (12), em Brasília, com percurso de 42,2 quilômetros e participação de delegações internacionais.

A equipe do Brasil terminou atrás de Equador, que ficou com o ouro, e Itália, que conquistou a prata. Além de Thaissa, o time feminino contou com Viviane Lyra, Gabriela Muniz, Mayara Vicentainer e Elianay Santana. O resultado coloca o país entre os principais destaques da competição.

Após a prova, a atleta destacou o processo até a convocação e a participação no Mundial. “Depois de um ciclo intenso, cheio de desafios físicos, emocionais e espirituais, posso dizer que valeu a pena não desistir”, afirmou. Segundo ela, a convocação representa a superação de dificuldades ao longo da preparação.