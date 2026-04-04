Uma ação da Guarda Municipal de Jundiaí resultou na apreensão de 177 porções de drogas diversas na tarde deste sábado (4), no bairro Morada das Vinhas. Os suspeitos conseguiram fugir, mas deixaram para trás uma sacola cheia de entorpecentes. De acordo com informações da Unidade Canil, a equipe realizava patrulhamento comunitário em direção ao bairro Terra da Uva quando, ao passar pela Rua Uva Itália, nas proximidades de uma área de mata, avistou dois indivíduos. Os agentes chegaram no momento em que um traficante e um indivíduo de moto estavam na “biqueira”, ocasionando a suspeita da comercialização das drogas.

Ao notarem a presença da viatura, os suspeitos fugiram rapidamente. Durante a fuga, o homem que estava a pé arremessou um objeto em meio à vegetação e, em seguida, entrou em um condomínio, impossibilitando a abordagem. Diante da situação, os guardas acionaram o cão farejador K9 Sirius, que realizou buscas no local e conseguiu localizar uma sacola plástica verde contendo diversas porções de drogas.

No interior da sacola foram encontradas: 49 porções de K9 (31 gramas), 38 porções de crack (22 gramas), 57 porções de cocaína (62 gramas) e 33 porções de maconha (249 gramas).