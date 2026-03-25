O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) realiza, neste final de semana, 28 e 29 de março, um mutirão de atendimentos em Jundiaí, com mais de 500 vagas disponíveis para a população.

Na cidade, serão ofertadas 500 vagas para perícia médica e outras 24 para avaliação social. Os atendimentos são voltados principalmente à análise de benefícios como o Benefício de Prestação Continuada (BPC) à pessoa com deficiência e o auxílio por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença).

Os interessados podem agendar o atendimento por meio do aplicativo ou site Meu INSS, ou ainda pela Central Telefônica 135. Quem já possui agendamento para datas futuras também pode tentar antecipar o atendimento pelos mesmos canais.