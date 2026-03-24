A Câmara Municipal de Jundiaí retoma, nesta terça-feira (24), a discussão do Projeto de Lei nº 15181/2026, que propõe ampliar a proteção em bares, restaurantes e casas noturnas para incluir a população LGBTQIA+. A proposta altera a Lei nº 9.836/2022, que atualmente determina que os estabelecimentos auxiliem mulheres que se sintam em risco dentro de suas dependências. O debate teve início na última semana, mas foi interrompido após o tempo regimental da sessão se esgotar.

O texto prevê mudanças na legislação para garantir que tanto mulheres quanto pessoas LGBTQIA+ recebam apoio ao manifestarem preocupação com sua integridade física. Entre as medidas, os estabelecimentos deverão oferecer meios de comunicação com familiares ou órgãos de segurança pública, além de orientar sobre opções de transporte. Também será obrigatória a divulgação dessas medidas por meio de cartazes ou outros meios visíveis ao público.

A justificativa do projeto aponta para o cenário de violência no país. Dados de boletins de ocorrência das Polícias Civis indicam uma leve queda nos casos de feminicídio, mas aumento nos registros de estupro e estupro de vulnerável. O texto também destaca que a população LGBTQIA+ enfrenta uma sobrecarga de preconceito relacionada à orientação sexual e identidade de gênero, o que reforça a necessidade de políticas públicas que promovam respeito e segurança em espaços de convivência.