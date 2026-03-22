O cenário pré-eleitoral para as eleições de deputado estadual e federal na região de Jundiaí e cidades vizinhas vai, dia após dia, ganhando forma. Nomes já conhecidos da política local buscam consolidar suas lideranças e dar um passo a mais rumo ao Estado de São Paulo ou até mesmo para Brasília. Por ora, os “outsiders” – nomes de fora do meio – ainda estão fora da disputa.

Entre os destaques está João Paulo de Souza (PL), atual vice-prefeito de Várzea Paulista, que desponta como uma das principais apostas do grupo político local e é pré-candidato a deputado estadual. Com trânsito entre lideranças regionais, ele é visto como um nome em ascensão e deve compor dobrada regional com o ex-prefeito de Jundiaí, Luiz Fernando Machado, figura já consolidada no cenário político e pré-candidato a deputado estadual.

Outro vice-prefeito que deve entrar na disputa é Ricardo Benassi (PSD). Apesar de ser um nome conhecido na cidade, com histórico de políticos na família, ele ocupa um cargo eletivo pela primeira vez. “Menina dos olhos” de Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, Benassi era cogitado como deputado federal, mas segundo apuração do Jornal de Jundiaí, a tendência de momento é que ele dispute uma uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.