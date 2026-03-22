O cenário pré-eleitoral para as eleições de deputado estadual e federal na região de Jundiaí e cidades vizinhas vai, dia após dia, ganhando forma. Nomes já conhecidos da política local buscam consolidar suas lideranças e dar um passo a mais rumo ao Estado de São Paulo ou até mesmo para Brasília. Por ora, os “outsiders” – nomes de fora do meio – ainda estão fora da disputa.
Entre os destaques está João Paulo de Souza (PL), atual vice-prefeito de Várzea Paulista, que desponta como uma das principais apostas do grupo político local e é pré-candidato a deputado estadual. Com trânsito entre lideranças regionais, ele é visto como um nome em ascensão e deve compor dobrada regional com o ex-prefeito de Jundiaí, Luiz Fernando Machado, figura já consolidada no cenário político e pré-candidato a deputado estadual.
Outro vice-prefeito que deve entrar na disputa é Ricardo Benassi (PSD). Apesar de ser um nome conhecido na cidade, com histórico de políticos na família, ele ocupa um cargo eletivo pela primeira vez. “Menina dos olhos” de Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, Benassi era cogitado como deputado federal, mas segundo apuração do Jornal de Jundiaí, a tendência de momento é que ele dispute uma uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.
Ricardo Benassi é outro vice-prefeito que deverá sair como candidato
Câmara em peso
Alguns vereadores também têm nomes cogitados nos bastidores. Entre eles a dupla do União Brasil na Câmara Municipal: o presidente do Legislativo, Edicarlos Vieira, como pré-candidato a deputado estadual, e Juninho Adilson, como pré-candidato a deputado federal. Ambos contam com o apoio do prefeito e presidente local do partido, Gustavo Martinelli.
Outros nomes citados para entrar no pleito são dos vereadores Leandro Basson (PL), Dika Xique-Xique (Podemos) e Cristiano Lopes (PP), além do ex-presidente da Câmara, Antonio Carlos Albino (Novo).
No campo mais à esquerda, surgem como opções Tiana Cauton e Paloma Soares, ambas do PSOL, além de Felipe Pinheiro, da Rede, indicando uma tentativa de ampliação de representatividade no espectro político regional. O trio nunca ocupou um cargo eletivo.
Bastidores
Nos bastidores, outros nomes chegaram a ser cogitados, como o da presidente do Fundo Social de Solidariedade, Ellen Camila Martinelli, e do Padre Silvio Andrei. No entanto, a tendência é que ambos não entrem na disputa, ao menos neste momento.
Representatividade
Em entrevista ao programa Bastidores da Política, apresentado pelo jornalista Itamar Gonçalves, da Rádio Difusora AM 810, diversas lideranças mencionaram a importância de a região voltar a ter um representante. O ex-prefeito Miguel Haddad, por exemplo, citou que, apenas em emendas parlamentares federais, a região deixa de receber mais de R$ 200 milhões em um mandato quando não há representantes regionais ocupando esses cargos.
“Temos um leque de bons candidatos e com certeza o eleitor pode escolher algum deles para depositar o voto. Não há necessidade de mandar votos para gente de fora”, afirmou.
O analista político, Oswaldo Fernandes, defendeu a mudança do sistema eleitoral para voto distrital para sempre garantir eleitos em cada uma das regiões do país.
Já o ex-prefeito de Campo Limpo Paulista, Luiz Braz, avaliou que, se o eleitorado regional estiver mais atento à escolha de seus representantes, a região pode conquistar mais espaço político. “Se acertarmos o voto na região, fatalmente conseguiremos ser beneficiados.
O assessor especial da Secretaria Executiva de Desestatização e Parcerias da Prefeitura de São Paulo e ex-gestor de Governo e Finanças de Jundiaí, José Antonio Parimoschi, defendeu que o eleitor priorize candidatos com vínculo territorial e afetivo com a região na escolha de deputados estaduais e federais. “É hora do eleitor se conscientizar que é aqui que ele muda aquilo que tanto reclama. É importante olhar para candidatos que tenham vínculo com a terra”, afirmou.