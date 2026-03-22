A Prefeitura de Jundiaí deu mais um passo importante para reorganizar a mobilidade urbana da cidade com a abertura do processo licitatório para a reforma do Terminal Rami. A iniciativa, conduzida pela Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte, marca o início de um amplo pacote de investimentos voltado à melhoria do transporte público e à fluidez do trânsito.

Com investimento estimado em R$ 4 milhões, viabilizado por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do Governo Federal, a obra deve começar em maio deste ano, com previsão de entrega no primeiro semestre de 2027. O projeto contempla melhorias estruturais, como reforma de banheiros, salas administrativas, acessibilidade, pavimentação, cobertura, além da modernização dos sistemas de drenagem e segurança contra incêndios.

O Terminal Rami será o primeiro dos sete terminais urbanos a passar por revitalização em Jundiaí. Ao todo, o município foi contemplado com mais de R$ 68,3 milhões do PAC, valor que também inclui a construção de um novo terminal no Jardim Novo Horizonte e a instalação de 73 novos abrigos de ônibus.