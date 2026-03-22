A Prefeitura de Jundiaí deu mais um passo importante para reorganizar a mobilidade urbana da cidade com a abertura do processo licitatório para a reforma do Terminal Rami. A iniciativa, conduzida pela Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte, marca o início de um amplo pacote de investimentos voltado à melhoria do transporte público e à fluidez do trânsito.
Com investimento estimado em R$ 4 milhões, viabilizado por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do Governo Federal, a obra deve começar em maio deste ano, com previsão de entrega no primeiro semestre de 2027. O projeto contempla melhorias estruturais, como reforma de banheiros, salas administrativas, acessibilidade, pavimentação, cobertura, além da modernização dos sistemas de drenagem e segurança contra incêndios.
O Terminal Rami será o primeiro dos sete terminais urbanos a passar por revitalização em Jundiaí. Ao todo, o município foi contemplado com mais de R$ 68,3 milhões do PAC, valor que também inclui a construção de um novo terminal no Jardim Novo Horizonte e a instalação de 73 novos abrigos de ônibus.
“Melhorar a mobilidade e o transporte público é uma das prioridades desta gestão. Revitalizar os terminais e construir o novo equipamento no Novo Horizonte são necessários para otimizar o sistema de transporte público. Isso vai propiciar viagens mais curtas e mais qualidade no serviço prestado à nossa gente. Com essas reformas e a nova licitação, que está em andamento, vamos melhorar a vida dos cerca de 90 mil passageiros que utilizam o transporte diariamente em nossa cidade”, afirmou o prefeito Gustavo Martinelli.
Segundo a secretária municipal de Mobilidade e Transporte, Ana Paula de Almeida, a reforma de todos os terminais será feita com o menor impacto possível à operação do transporte público. “Contamos com a compreensão dos nossos munícipes durante as obras. É como se trocássemos o pneu do carro com ele em movimento”, disse Ana Paula.
O segundo lote da verba do PAC inclui a construção do Terminal do Jardim Novo Horizonte, cujo edital deve ser publicado em outubro de 2026. A previsão de começo das obras é fevereiro do ano que vem. O custo do novo terminal é estimado em R$ 22,1 milhões.
Move Aí
Paralelamente às obras estruturais, a Prefeitura também avança com o programa Move Aí, que tem como objetivo ordenar o crescimento urbano e reduzir gargalos históricos no trânsito. A iniciativa se baseia em estudos técnicos que analisam o comportamento do tráfego nos bairros, permitindo intervenções mais precisas, como ajustes na sinalização e reconfiguração de vias.
Entre as melhorias já realizadas, destaca-se a intervenção na Avenida Armando Giassetti, que reduziu o tempo de travessia dos ônibus de até sete minutos para cerca de dois minutos. Também houve avanços em cruzamentos estratégicos, como o da Avenida Dr. Odil Campos Saes com a Rua das Pitangueiras, além da implantação de novo conjunto semafórico no Caxambu, em resposta ao crescimento do fluxo de veículos na região.
No Jardim Bonfiglioli, a administração municipal implantou um novo trevo com semáforo entre as ruas Catânia e Messina, melhorando a segurança viária e facilitando tanto a travessia de pedestres quanto às conversões de veículos. “Nosso desafio constante é melhorar a mobilidade e a segurança viária com soluções inteligentes”, ressaltou a secretária.
Além das ações locais, a Prefeitura também reforçou, junto ao Governo do Estado, demandas estruturais para a região. Entre elas estão melhorias na Rodovia Anhanguera (km 58), adequações na Rodovia Dom Gabriel, implantação de terceiras faixas em corredores logísticos e a continuidade das obras na Avenida Frederico Ozanan, incluindo o túnel.