O que poucos esperaram ou acreditavam, aconteceu. A equipe de futebol da Guarda Municipal de Jundiaí se classificou para a semifinal do Campeonato Estadual das Guardas Municipais, ao vencer, de novo, neste sábado (21), a favorita GM de Indaiatuba, na casa do adversário, por 3 a 0, depois de já ter vencido a primeira partida, em Jundiaí, por 1 a 0.
Os três gols da vitória jundiaiense nesta manhã foram marcados pelo camisa 9 David, o herói da classificação.
Com isso, Indaiatuba 'morre na praia', enquanto Jundiaí já volta as atenções para a semifinal, que será contra a GM de Ribeirão Preto, que venceu Santos.
As datas, locais e horários da semi serão definidos nos próximos dias.