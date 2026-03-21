21 de março de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
ZEBRA AZUL MARINHO

GM de Jundiaí atropela Indaiatuba e vai à semifinal do Estadual

Por Fábio Estevam | Jornal de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
GMJ irá disputar as semifinais
O que poucos esperaram ou acreditavam, aconteceu. A equipe de futebol da Guarda Municipal de Jundiaí se classificou para a semifinal do Campeonato Estadual das Guardas Municipais, ao vencer, de novo, neste sábado (21), a favorita GM de Indaiatuba, na casa do adversário, por 3 a 0, depois de já ter vencido a primeira partida, em Jundiaí, por 1 a 0.

Os três gols da vitória jundiaiense nesta manhã foram marcados pelo camisa 9 David, o herói da classificação.

Com isso, Indaiatuba 'morre na praia', enquanto Jundiaí já volta as atenções para a semifinal, que será contra a GM de Ribeirão Preto, que venceu Santos.

As datas, locais e horários da semi serão definidos nos próximos dias.

