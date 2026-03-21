O Dia Mundial da Água, celebrado neste domingo (22), visa conscientizar sobre a importância da água doce e promover a gestão sustentável dos recursos hídricos. Em Jundiaí, dentro de um contexto de expansão urbana, quem “puxa a fila” da conscientização é o setor produtivo. Há anos, empresas instaladas no município têm mostrado que é possível alinhar produtividade e sustentabilidade, adotando práticas concretas de gestão hídrica que reduzem o consumo de água potável, diminuem o descarte de efluentes e fortalecem a cultura ambiental corporativa.

Em uma empresa de vinhos e espumantes, o reaproveitamento da água gerada no processo de osmose reversa é destaque. Em números, o consumo de água caiu de 16.140 m3 em fevereiro de 2025 para 14.210 m3em fevereiro deste ano. “Antes, essa água era descartada. Atualmente é utilizada na limpeza e nos sanitários, o que nos permitiu reduzir cerca de 14% do consumo de água potável e diminuir o volume de efluentes lançados”, explica Juan Vialli, gerente da fábrica.

A empresa projeta novos investimentos em 2026, incluindo a instalação de uma nova Estação de Tratamento de Água, que deve reduzir aproximadamente 15% das perdas do sistema, e uma Estação de Tratamento de Efluentes para Reuso (ETER) com capacidade para tratar até 5 mil m³ por mês. “Essa água tratada será reaproveitada em processos internos, como sanitários, limpeza e climatização, reduzindo em torno de 25% do consumo de água potável”, afirma. “Essas iniciativas refletem o compromisso da empresa em diminuir a captação de recursos naturais, reduzir o descarte de efluentes e tornar suas operações mais sustentáveis no longo prazo”, completa.