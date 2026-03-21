O Dia Mundial da Água, celebrado neste domingo (22), visa conscientizar sobre a importância da água doce e promover a gestão sustentável dos recursos hídricos. Em Jundiaí, dentro de um contexto de expansão urbana, quem “puxa a fila” da conscientização é o setor produtivo. Há anos, empresas instaladas no município têm mostrado que é possível alinhar produtividade e sustentabilidade, adotando práticas concretas de gestão hídrica que reduzem o consumo de água potável, diminuem o descarte de efluentes e fortalecem a cultura ambiental corporativa.
Em uma empresa de vinhos e espumantes, o reaproveitamento da água gerada no processo de osmose reversa é destaque. Em números, o consumo de água caiu de 16.140 m3 em fevereiro de 2025 para 14.210 m3em fevereiro deste ano. “Antes, essa água era descartada. Atualmente é utilizada na limpeza e nos sanitários, o que nos permitiu reduzir cerca de 14% do consumo de água potável e diminuir o volume de efluentes lançados”, explica Juan Vialli, gerente da fábrica.
A empresa projeta novos investimentos em 2026, incluindo a instalação de uma nova Estação de Tratamento de Água, que deve reduzir aproximadamente 15% das perdas do sistema, e uma Estação de Tratamento de Efluentes para Reuso (ETER) com capacidade para tratar até 5 mil m³ por mês. “Essa água tratada será reaproveitada em processos internos, como sanitários, limpeza e climatização, reduzindo em torno de 25% do consumo de água potável”, afirma. “Essas iniciativas refletem o compromisso da empresa em diminuir a captação de recursos naturais, reduzir o descarte de efluentes e tornar suas operações mais sustentáveis no longo prazo”, completa.
Juan Vialli destaca redução de 14% no consumo de água
Já na tradicional empresa de vinagres e molhos, a gestão hídrica também é prioridade. São dois tanques para captação de água da chuva, usados principalmente na limpeza dos pátios, reduzindo o consumo de água potável. “Investimos em controle e monitoramento diários, com acompanhamento ambiental rigoroso, ETA e ETE, garantindo que a água utilizada nos processos industriais seja devidamente tratada antes do descarte no rio Jundiaí”, afirma Angelo Tenan, gerente executivo industrial da empresa.
Segundo o gerente, a empresa mantém metas claras de eficiência e sustentabilidade: “Nos próximos anos, buscamos fortalecer a governança ambiental, avançar na certificação ISO 14001 e otimizar ainda mais o uso dos recursos naturais, garantindo que a gestão da água esteja presente na rotina operacional e na tomada de decisões”, ressalta.
Angelo Tenan diz que gestão de água faz parte da rotina
Na tradicional fábrica de refrigerantes, a redução foi de 80% no volume de água utilizado por litro de bebida produzida, como resultado direto das iniciativas de eficiência hídrica adotadas ao longo dos anos. Somente entre 2023 e 2024, considerando todas as operações da companhia, o indicador de consumo de água passou de 1,34 litro por litro de bebida para 1,32 litro. A melhora representa uma economia de aproximadamente 700 milhões de litros de água, o equivalente a cerca de 2.200 piscinas olímpicas por ano.
A operação da fábrica equilibra de forma eficiente o consumo de água e a devolução responsável desse recurso à natureza. Por meio de boas práticas em nossa unidade e de parcerias em projetos de sustentabilidade com o poder público e a comunidade de Jundiaí, contribuímos para a maior disponibilidade de água na região”, salienta Renato José Moreira Junior, gerente de Meio Ambiente.