21 de março de 2026
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ACOLHIMENTO

Atendimento domiciliar em Jundiaí acompanha 130 pacientes

Por Redação |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Célia dos Santos, com ELA, recebe a equipe há pelo menos um ano
Célia dos Santos, com ELA, recebe a equipe há pelo menos um ano

O programa Melhor em Casa, serviço de atenção domiciliar da Prefeitura de Jundiaí, já contabiliza 130 pacientes em situação de restrição ao leito ou ao lar de maneira temporária ou definitiva. A iniciativa do Ministério da Saúde é voltada a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) que precisam de cuidados contínuos, mas que podem contar com um atendimento mais seguro e confortável em domicílio, evitando internações desnecessárias

Entre os pacientes está Célia Regina dos Santos, 63 anos, que recebe atendimento domiciliar necessário para o acompanhamento da Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), doença neurodegenerativa que afeta seus movimentos e exige cuidados contínuos. Hoje, depende de aparelhos que são disponibilizados pela Prefeitura de Jundiaí em sua residência, como ventilador mecânico, aspirador, oxímetro portátil e cilindro de oxigênio. “Nós conseguimos ofertar os melhores equipamentos, para que ela tenha qualidade de vida preservada”, afirma a fisioterapeuta Jéssica Amanda Machado.

Entre um exercício e outro da fisioterapia respiratória, e mesmo traqueostomizada, Célia não deixou de enaltecer sua gratidão e carinho pelo acolhimento, que vai muito além dos cuidados paliativos. “É maravilhoso, é o suporte que eu precisava. Quando estou triste, elas sempre têm uma palavra de carinho e amor. Eu sou muito bem atendida”, disse.

PASSO A PASSO

O programa conta equipes multiprofissionais, entre eles, médicos, enfermagem e fisioterapeuta, além de fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicólogo, nutricionista e assistente social, que promovem nas residências tratamento oportuno, evitando a hospitalização.

O acesso ao serviço acontece por meio das Unidades Básicas de Saúde (UBSs), que acompanham de perto a realidade de cada paciente. A partir dessa escuta e da avaliação de critérios específicos, as equipes identificam quem pode ser incluído no programa e organizam um plano de cuidados individualizado.

Além do atendimento direto ao paciente, o programa também orienta e capacita familiares e cuidadores, fortalecendo a rede de apoio e garantindo mais segurança na rotina de cuidados dentro de casa.

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