Paola é uma dessas mulheres que transformou o gosto pela bebida em especialização e, atualmente, em sua profissão. “O interesse por vinhos surgiu da necessidade de entender o que eu estava consumindo. Quando comecei a degustar, tinha dificuldade na hora de comprar novos vinhos, pois existe muita variedade”, ressalta. Depois de participar de workshops gratuitos em São Paulo, cidade onde morava, decidiu comprar livros especializados e, posteriormente, realizou o Curso Básico em Vinhos e o Curso Básico em Cerveja, ambos pelo Senac Jundiaí, além do WSET nível 2 na Enocultura, em São Paulo.

Depois de participar de um concurso da ABE (Associação Brasileira de Enologia) e ganhar um ano de vinhos brasileiros, totalizando 72 garrafas de produtores diferentes, Paola também se aprofundou no conhecimento e na degustação desses rótulos. Atualmente, é referência em vinhos brasileiros, não apenas em Jundiaí, mas em todo o país.

Além disso, Paola concilia o trabalho de arquiteta com lives, workshops e encontros voltados ao público feminino, com foco em degustação de vinhos, experiências de harmonização, oficinas e conversas. Para ela, os encontros são uma forma de cuidar do momento da mulher. “Um dos feedbacks que mais ouvi foi que eu ajudei no processo de pertencimento da pessoa com a cidade de Jundiaí. As mulheres dizem que se sentem acolhidas no grupo, é lindo demais”.