Com mais uma atuação de destaque, a equipe Sesi Senai Megazord #7563, do Sesi Jundiaí, reafirmou a força e a tradição da robótica da unidade ao se destacar nas duas etapas regionais do Torneio Sesi de Robótica – First Robotics Competition (FRC). As disputas ocorreram no Parque Ibirapuera, entre os dias 4 e 8 de março, e no Sesi Osasco, nos dias 13 e 14.
Na modalidade FRC, considerada a mais avançada do torneio, a equipe conquistou importantes títulos e garantiu vaga no Campeonato Mundial da First Robotics Competition, que será realizado em Houston, no Texas (EUA), entre os dias 29 de abril e 2 de maio.
Entre os principais resultados, a equipe conquistou o First Impact Award, um dos prêmios mais prestigiados da competição, além de integrar a aliança campeã das etapas e receber reconhecimentos como Event Winner, Winners Award e Autonomous Award.
Outro destaque foi a estudante Ana Carolina Biasin, premiada com o First Leadership Award, que reconhece alunos com protagonismo e liderança dentro das equipes.
Título e vaga garantida na regional do Ibirapuera
A etapa nacional do Festival Sesi de Robótica, realizada no Pavilhão da Bienal, no Parque Ibirapuera, reuniu equipes de todo o país e marcou um desempenho histórico do Sesi-SP, que conquistou 21 prêmios nas diferentes modalidades, estabelecendo um recorde.
Na FRC, a equipe de Jundiaí foi uma das protagonistas ao conquistar o Regional First Impact Award, reconhecimento máximo da categoria, concedido a equipes que promovem impacto significativo em suas comunidades por meio da ciência e da tecnologia.
Além disso, a Megazord integrou a aliança campeã da etapa, garantindo o título de Event Winner.
Representatividade feminina na robótica
Outro destaque da equipe foi a estudante Ana Carolina Biasin, de 15 anos, vencedora do First Leadership Finalist Award, prêmio que reconhece jovens líderes com impacto positivo em suas equipes e comunidades. Para a estudante, a conquista tem um significado pessoal profundo. “Esse prêmio é muito importante para mim porque reconhece o impacto que eu consegui gerar dentro da equipe. Meu pai sempre quis que eu entrasse na robótica, mas eu achava que não tinha espaço para mim nesse mundo. Depois que ele faleceu, decidi entrar para honrar a memória dele e mostrar que eu também poderia fazer a diferença.”
Inspirada pela trajetória do pai, que atuava na área de tecnologia, Ana afirma que pretende continuar incentivando outras pessoas a seguirem caminhos semelhantes. “Hoje meu objetivo é mostrar que as mulheres têm espaço na ciência e tecnologia e que qualquer pessoa pode alcançar seus sonhos. O potencial que a gente tem é a chave para superar qualquer barreira.”
A colega de equipe Yana de Oliveira, de 17 anos, também destaca o impacto social das iniciativas desenvolvidas pelo grupo. “A gente conseguiu enxergar oportunidades nos problemas da nossa comunidade e levar ciência e tecnologia para muitas pessoas. Não fizemos isso apenas para ganhar prêmios, mas porque acreditamos que o conhecimento precisa ser compartilhado.”
Segundo ela, as ações da equipe já impactaram cerca de 500 mil pessoas. “Quando vemos esse número na prática, a emoção é muito grande. A gente percebe que, mesmo sendo jovem, pode transformar a vida de outras pessoas.”
Mais premiações no Sesi Osasco
Na etapa realizada no Sesi Osasco, que reuniu mais de 4,7 mil pessoas ao longo dos dois dias, a equipe voltou a se destacar.
Formadas por estudantes do Ensino Médio, as equipes projetaram e construíram robôs de porte industrial, com até 56 quilos, preparados para enfrentar desafios de alta complexidade dentro da arena. Nesta edição da etapa regional, a missão dada aos times participantes consistia em preparar máquinas capazes de recolher bolas amarelas (conhecidas como fuel) e arremessá-las com precisão em um “goal” para acumular pontos na prova conhecida como Rebuilt.
Dessa vez, além do Autonomous Award, prêmio que avalia a operação robótica consistente, confiável e de alto desempenho durante o período autônomo, a Megazord também trouxe na bagagem o Winners Award, outro dos prêmios mais importantes da competição que homenageia as equipes que formaram a aliança campeã.
Muito mais que robôs
As filosofias de ensino e fomento da Robótica no Sesi-SP e Senai-SP vão muito além das construções e programações de robôs, ultrapassando os limites e fronteiras das salas de aula e gerando impactos consideráveis na sociedade.
E a etapa regional da Robótica FRC sintetiza de forma exemplar todos os princípios e pilares dessas filosofias. “Nossos valores estão presentes em todos os momentos nela. Esse evento é uma festa que coroa uma rotina de aprendizagem muito grande que começa nas escolas destes estudantes. Eles aprendem muito mais do que construir e programar robôs, pois trabalham com projetos de impacto social capazes de levar a ciência e tecnologia a públicos que muitas vezes não teriam acesso, como as comunidades carentes. Vemos os estudantes realmente fazendo a diferença de verdade no mundo e tenho certeza que vão sair de nossas unidades escolares preparados para atuar em qualquer empresa como colaboradores, empreendedores ou outros papeis que surgirem nas oportunidades que terão durante suas vidas”, ressaltou Caio de Godoy Camargo, supervisor técnico educacional do Sesi-SP.
Para Daniele Ortiz Hoffmann Bonicio, coordenadora técnica educacional do Sesi-SP, a etapa regional propicia o desenvolvimento de múltiplas habilidades que serão exigidas aos futuros profissionais no mercado de trabalho. “Os estudantes que participam dessa competição conseguem desenvolver muitas habilidades que são essenciais para o nosso mundo atual. Eles recebem um problema e transformam em ideias e soluções e o trabalho em equipe deles em algo muito mais extraordinário. E isso enquanto instituição é muito importante, pois estamos oferecendo para estes estudantes oportunidades de desenvolvimento de habilidades que vão utilizar no mercado de trabalho”, destacou.
“É por isso que apoiamos essa competição. Ela está muito integrada com nossa missão enquanto educadores e também como instituições, no caso o Sesi-SP e Senai-SP, que oferecem as oportunidades aos estudantes e investem nessa competição. Nosso slogan Muito Mais que Robôs é sobre isso. Aqui eles têm a oportunidade de construir e programar os robôs, porém por trás disso tem todo um trabalho social. Eles desenvolvem os projetos, vão para as instituições, e desenvolvem um projeto e/ou produto que fomenta a ciência e tecnologia na comunidade local. São muitas habilidades aplicadas no mundo real”, acrescentou Daniele.