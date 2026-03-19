Com mais uma atuação de destaque, a equipe Sesi Senai Megazord #7563, do Sesi Jundiaí, reafirmou a força e a tradição da robótica da unidade ao se destacar nas duas etapas regionais do Torneio Sesi de Robótica – First Robotics Competition (FRC). As disputas ocorreram no Parque Ibirapuera, entre os dias 4 e 8 de março, e no Sesi Osasco, nos dias 13 e 14.

Na modalidade FRC, considerada a mais avançada do torneio, a equipe conquistou importantes títulos e garantiu vaga no Campeonato Mundial da First Robotics Competition, que será realizado em Houston, no Texas (EUA), entre os dias 29 de abril e 2 de maio.

Entre os principais resultados, a equipe conquistou o First Impact Award, um dos prêmios mais prestigiados da competição, além de integrar a aliança campeã das etapas e receber reconhecimentos como Event Winner, Winners Award e Autonomous Award.