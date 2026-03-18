Alunas do programa ‘Esporte Maior’ participaram de uma sessão de cinema no Maxi Shopping nesta quarta-feira (18). A ação, promovida pela Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), reuniu mais de 800 mulheres inscritas no programa para a sessão do filme ‘O morro dos ventos uivantes’.

A rotina de atividades físicas deu lugar à iniciativa que integra a programação do Mês da Mulher e tem o objetivo de fortalecer o convívio entre as participantes por meio de uma atividade diferenciadas.

Compareceram à sessão matinal o prefeito de Jundiaí, Gustavo Martinelli, a secretária municipal de Esporte e Lazer, Rita Orsi, e vários servidores da SMEL. “Estamos proporcionando um momento de acolhimento e integração, porque entendemos que o esporte vai além da prática física: ele fortalece a saúde, a convivência e a qualidade de vida. Esse é o compromisso da nossa gestão”, disse o prefeito.

Integração entre SMEL e SMADS amplia participação no evento