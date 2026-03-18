Alunas do programa ‘Esporte Maior’ participaram de uma sessão de cinema no Maxi Shopping nesta quarta-feira (18). A ação, promovida pela Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), reuniu mais de 800 mulheres inscritas no programa para a sessão do filme ‘O morro dos ventos uivantes’.
A rotina de atividades físicas deu lugar à iniciativa que integra a programação do Mês da Mulher e tem o objetivo de fortalecer o convívio entre as participantes por meio de uma atividade diferenciadas.
Compareceram à sessão matinal o prefeito de Jundiaí, Gustavo Martinelli, a secretária municipal de Esporte e Lazer, Rita Orsi, e vários servidores da SMEL. “Estamos proporcionando um momento de acolhimento e integração, porque entendemos que o esporte vai além da prática física: ele fortalece a saúde, a convivência e a qualidade de vida. Esse é o compromisso da nossa gestão”, disse o prefeito.
Integração entre SMEL e SMADS amplia participação no evento
Um grupo de 40 assistidas no CRAS Leste pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) foi pela primeira vez convidado a participar do evento. Uma das mulheres assistidas, Rosamística Silva Garcia, de 85 anos, não disfarçava sua alegria no cinema ao lado de centenas de alunas da SMEL. “Estou muito satisfeita. Foi sensacional estar aqui”, disse ela.
“É gratificante trocar por um dia minhas aulas de ginástica pelo filme na telona. Isso nos dá mais disposição e nos deixa mais livres”, emendou Rosalina Clemente Lopes Franco, de 71 anos.
“É muito bom estar aqui, nesta atividade diferente”, finalizou a aluna de ginástica e de vôlei adaptado Ivone Aparecida Aguiar Cardoso de 72. Rosalina e Ivone frequentam o CECE Vanderlei Sperandio, no Jd. Santa Gertrudes.